Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Surya Nautapa: ২ জুন ২০২৬র পর্যন্ত কপাল ফিরতে পারে ৪ রাশির! সূর্য থাকবেন কৃপার মেজাজে

    সূর্যের বিশেষ অবস্থানের মাঝে কার ভাগ্যে কী রয়েছে ২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত, দেখে নিন।

    Published on: May 27, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সূর্যের নৌতাপাকে বিশ্বাস করা হয়। মনে করা হয়, বছরের একটি বিশেষ সময় ৯ দিন ধরে সূর্যের নৌতাপা চলে। আর এই নৌতাপার সময়কালে একাধিক রাশির ভাগ্যে সুসময় আসে। দেখা যাক, ২৫ মে ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া সূর্যের নৌতাপা চলবে ২ জুন পর্যন্ত। এই সময়কালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার গণনা করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র। বেশ কয়েকটি রাশিকে মনে করা হচ্ছে এই সময় সৌভাগ্যের দেখা পেতে পারে।

    ২ জুন ২০২৬র পর্যন্ত কপাল ফিরতে পারে ৪ রাশির! সূর্য থাকবেন কৃপার মেজাজে
    ২ জুন ২০২৬র পর্যন্ত কপাল ফিরতে পারে ৪ রাশির! সূর্য থাকবেন কৃপার মেজাজে

    মেষ

    নউতপার নয় দিনব্যাপী গ্রহের অবস্থান মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বয়ে আনছে। এই সময়টায় ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। আপনার কর্মজীবন ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে, যা সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করবে। আপনার পারিবারিক জীবনে শান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করবে এবং ঘর আনন্দে ভরে উঠবে। এই সময়টি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুকূল বলে মনে করা হয়।

    বৃষ

    বৃষ রাশির জন্য, নবরাত্রির এই সময়কাল উন্নতি এবং নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ হতে পারে। এই সময়ে আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে এবং আপনার অগ্রগতি দেখে অন্যরাও মুগ্ধ হতে পারে। আপনি যদি কোনো নতুন প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে চান, তবে এই সময়টি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি যদি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে স্থিতিশীলতা আনতে পারে।

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নবরাত্রির এই দিনগুলি মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচকতা বয়ে আনতে পারে। আপনি আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা এবং শান্তভাব অনুভব করবেন, যা মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে। এই সময়ে আপনি আপনার বাবা-মা এবং পরিবারের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়াও দীর্ঘদিনের অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মনে আনন্দ নিয়ে আসবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Surya Nautapa: ২ জুন ২০২৬র পর্যন্ত কপাল ফিরতে পারে ৪ রাশির! সূর্য থাকবেন কৃপার মেজাজে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes