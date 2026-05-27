Surya Nautapa: ২ জুন ২০২৬র পর্যন্ত কপাল ফিরতে পারে ৪ রাশির! সূর্য থাকবেন কৃপার মেজাজে
সূর্যের বিশেষ অবস্থানের মাঝে কার ভাগ্যে কী রয়েছে ২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত, দেখে নিন।
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সূর্যের নৌতাপাকে বিশ্বাস করা হয়। মনে করা হয়, বছরের একটি বিশেষ সময় ৯ দিন ধরে সূর্যের নৌতাপা চলে। আর এই নৌতাপার সময়কালে একাধিক রাশির ভাগ্যে সুসময় আসে। দেখা যাক, ২৫ মে ২০২৬ থেকে শুরু হওয়া সূর্যের নৌতাপা চলবে ২ জুন পর্যন্ত। এই সময়কালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার গণনা করেছে জ্যোতিষশাস্ত্র। বেশ কয়েকটি রাশিকে মনে করা হচ্ছে এই সময় সৌভাগ্যের দেখা পেতে পারে।
মেষ
নউতপার নয় দিনব্যাপী গ্রহের অবস্থান মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বয়ে আনছে। এই সময়টায় ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। আপনার কর্মজীবন ও ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে, যা সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করবে। আপনার পারিবারিক জীবনে শান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করবে এবং ঘর আনন্দে ভরে উঠবে। এই সময়টি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুকূল বলে মনে করা হয়।
বৃষ
বৃষ রাশির জন্য, নবরাত্রির এই সময়কাল উন্নতি এবং নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ হতে পারে। এই সময়ে আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে এবং আপনার অগ্রগতি দেখে অন্যরাও মুগ্ধ হতে পারে। আপনি যদি কোনো নতুন প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে চান, তবে এই সময়টি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি যদি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে স্থিতিশীলতা আনতে পারে।
কর্কট
কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নবরাত্রির এই দিনগুলি মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচকতা বয়ে আনতে পারে। আপনি আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা এবং শান্তভাব অনুভব করবেন, যা মানসিক চাপ কমিয়ে দেবে। এই সময়ে আপনি আপনার বাবা-মা এবং পরিবারের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়াও দীর্ঘদিনের অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মনে আনন্দ নিয়ে আসবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
