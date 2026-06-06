Surya Rashi Parivartan: রাশি পরিবর্তন করতে চলেছেন সূর্য! ভাগ্য খুলবে বহু কোন কোন রাশির?
১৫ জুন, ২০২৬ এ, দুপুর ১২:৩৪ মিনিটে, সূর্য মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে।
জুন মাসে সূর্য তার রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। ১৫ জুন, ২০২৬ এ, দুপুর ১২:৩৪ মিনিটে, সূর্য মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে। এর পরে, তারা প্রায় এক মাস অর্থাৎ ১৬ জুলাই পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, মিথুন রাশির অধিপতি হলেন বুধ, যা বুদ্ধিমত্তা, কথোপকথন এবং ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, এই ট্রানজিটের প্রভাব অনেক রাশির লোকদের জীবনে দেখা যায়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, মিথুন রাশিতে সূর্যের প্রবেশের ফলে কোন রাশিচক্র উপকৃত হবে।
মেষ
এই সময়টি মেষ রাশির লোকদের জন্য কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। কিছুদিন ধরে যে কাজে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। যারা কাজ করছেন তারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। আপনি যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা করে থাকেন তবে এটিও উপকারী হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কিছু নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি আত্মবিশ্বাস বুস্টার হবে।
মিথুন
মিথুন রাশি সূর্যের ট্রানজিট আপনার নিজের রাশিতে ঘটতে চলেছে, তাই এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হতে পারে। যারা ক্যারিয়ার পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। মানুষের মধ্যে আপনার পরিচয় শক্তিশালী হবে এবং আপনার কথাগুলি গুরুত্ব পাবে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়।
সিংহ
এই রাশি হলেন সিংহ রাশির রাশিচক্রের প্রভু, সূর্য, তাই এই ট্রানজিটটি আপনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। এ সময় আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বেতনভোগী ব্যক্তিরা একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা লাভের সুযোগ পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফলে মনও খুশি হবে। সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি বাড়তে পারে।
তুলা
এই রাশির জন্য, এই সময়টি ভাগ্যের সময় হিসাবে বিবেচিত হয়। যে কাজ বিঘ্নিত হচ্ছিল তা এখন গতি পেতে পারে। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন পরিচিতির সুবিধা পেতে পারেন। আইনি বিষয়েও স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে এবং ভ্রমণের সম্ভাবনাও থাকতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More