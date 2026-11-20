Shanidev Astrology: শনিদেবের প্রভাবে আসছেন সূর্য! ১৩ দিন এই ৪ রাশির ওপর বিশেষ প্রভাব
সূর্যের নক্ষত্র গোচরে কিছু রাশিকে থাকতে হবে সতর্ক।
আজ, দেবুথানি একাদশীতে, সূর্য অনুরাধা নক্ষত্রে যাচ্ছেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে আত্মা, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের পিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে, সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করছে, যা মঙ্গলের রাশি। অনুরাধা নক্ষত্র শাসিত হন ন্যায়ের দেবতা শনি। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, শনি ও সূর্যকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈদিক হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, সূর্য অনুরাধা নক্ষত্রে ৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ১৩ দিন এই নক্ষত্রে থাকবেন।
অনুরাধা নক্ষত্র বৃশ্চিক রাশির অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেন যে শনির সূর্যের উপর প্রভাবের কারণে, জাতক জাতিকাদের ওপর প্রভাব পড়বে। কিছু রাশিকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে পারে। কোন কোন রাশি সতর্ক হবে, তা দেখে নিন।
মেষ: মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এই সময়ে বেশি খরচের সম্মুখীন হতে পারেন। আপনাকে আপনার দায়িত্ব পালনে সংগ্রাম বা কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। স্বাস্থ্য ওঠানামা করতে পারে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। এই সময়ে রাগ এবং অহংকার এড়িয়ে চলুন। অপরিচিতদের সঙ্গে টাকা লেনদেন করবেন না, না হলে ক্ষতি হতে পারে।
কর্কট: কর্কট রাশির জাতক জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়ে পরিবারের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্যও থাকতে পারে। আপনাকে কথা বলার ক্ষেত্রে সংযম বজায় রাখতে হতে পারে। স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ আপনাকে মানসিক উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। আপনি যদি জমি, বাড়ি বা যানবাহন কেনার কথা ভাবছেন, তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত স্থগিত করুন। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের ওঠাপড়া হবে। পরিবার ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা উপকারী হবে।
বৃশ্চিক: বৃশ্চিক রাশির লোক কর্মক্ষেত্রে ওঠাপড়ার মুখোমুখি হতে পারে। এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার আত্মবিশ্বাস কমে যাবে, যদিও আপনি কাজ সম্পন্ন করতে সফল হবেন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হতে পারে। প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলার সময় কথা ও কথা নিয়ন্ত্রণ করুন। আয়ের বাইরে খরচ আপনার মনকে বিরক্ত করতে পারে। স্বাস্থ্য ওঠানামা করতে পারে।
ধনু: ধনু রাশির বাসিন্দারা তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। এই সময়ে আপনার শক্তি কমে যেতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থাকতে পারে। আর্থিক উত্থান-পতন থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা লাভ করতে হিমশিম খেতে পারেন। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, সমস্যা হতে পারে। বস্তুগত আরাম কমে যেতে পারে। আপনার কাজে অগ্রগতির জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More