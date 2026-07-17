Surya to Come under Shani Impact: শনির প্রভাবে সূর্য! অর্থ, মান, যশের ফোয়ারা ৪ রাশিতে, লাকি কারা?

Surya to Come under Shani Impact: শনির প্রভাবে সূর্য! অর্থ, মান, যশের ফোয়ারা ৪ রাশিতে, লাকি কারা?
সূর্যের নক্ষত্র পরিবর্তন: ২০ জুলাই, সূর্য, শনির ঘরে আসছে। শনি ও সূর্যের মধ্যে পুত্র-পিতার সম্পর্ক রয়েছে। শনির ঘরে সূর্যের আগমন থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জেনে নিন।
সূর্য পুষ্য নক্ষত্র পরিবর্তন ২০২৬: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে গ্রহের রাজা এবং শনিকে ন্যায়ের দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সূর্য হলেন পিতা, আত্মা, সাহস এবং পিতা চিহ্ন। যদিও শনি শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মের উপাদান। ২০ জুলাই, ২০২৬-এ, সূর্য, শনির পুষ্য নক্ষত্রে আসছেন এবং ৩ আগস্ট পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন।
শনির নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যের ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য ইতিবাচক ফলাফল দেবে। মেষ রাশি সহ চারটি ভাগ্যবান রাশিচক্র অর্থ, কেরিয়ার এবং ব্যবসায় ভালো পরিবর্তন দেখতে পারে। জেনে নিন কোন রাশিচক্র সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের জন্য লাকি হবে!
৪ টি রাশিচক্র শুরু হবে স্বর্ণযুগ
মেষ: সূর্য নক্ষত্রের পরিবর্তন মেষ রাশির জন্য অনুকূল হতে চলেছে। এই সময়ে আপনার সাহস বাড়বে। এতে কাজে সাফল্য পাওয়া সহজ হবে। আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আকস্মিক আর্থিক লাভ আর্থিক স্থিতিশীলতা পেতে পারে। ব্যবসায় পরিস্থিতি ভাল থাকবে এবং লাভও হবে। সংসার সংক্রান্ত সমস্যার অবসান হতে পারে। সরকারি যন্ত্রের সুবিধা পাবেন। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে।
মিথুন: মিথুন রাশির জন্য এটি একটি ভাল সময় হবে। এ সময় অফিসে নতুন কোনো প্রজেক্ট বা পদের দায়িত্ব নিতে পারেন। কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। বিনিয়োগের ভালো সুযোগ থাকবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। সঞ্চয়ের উন্নতি হবে। ব্যবসায় লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীরা আপনাকে পরামর্শ বা কোনও কাজে সহায়তা চাইতে পারে। সিনিয়ররা আপনার কাজ করার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হবেন। পরিবারে সুখ থাকবে।
সিংহ রাশি: সিংহ রাশির যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন। মাঠে নতুন সাফল্য পেতে পারেন। পারিবারিক সমস্যা দূর হবে। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। বস্তুগত আরাম-আরাম বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। জমি, ভবন ও যানবাহন কিনতে পারেন। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। আপনি নিজের মধ্যে শৃঙ্খলা অনুভব করবেন, যা কাজগুলিতে সাফল্য অর্জন করা সহজ করে তুলবে।
বৃশ্চিক: এই সময়টি বৃশ্চিক রাশির জন্য উপকারী হবে। এই সময়ে আপনি অর্থ সম্পর্কিত কাজে সাফল্য পাবেন। আটকে রাখা তহবিল ফেরতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভাগ্যের সাথে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। আপনি আপনার পছন্দের ভ্রমণে যেতে পারেন। ব্যবসায়িক অবস্থা শক্তিশালী হবে। পিতার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More