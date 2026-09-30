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Surya Nakshatra Gochar: দুর্গাপুজোর মাসে ফিরবে ভাগ্য! সূর্যের নক্ষত্র গোচরে লাকি রাশি কারা?

সূর্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার নক্ষত্র পরিবর্তন করে। অক্টোবরে, সূর্য চিত্র নক্ষত্রে আসছেন, যা মঙ্গল দ্বারা শাসিত হয়। সূর্যের চিত্রা নক্ষত্র ট্রানজিট কোন রাশির চিহ্নগুলি জেনে নিন ভাল ফলাফল দেবে।

Published on: Sep 30, 2026, 14:00:22 IST
By Sritama Mitra
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, চিত্রা নক্ষত্রে সূর্যের ট্রানজিটকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। চিত্রা নক্ষত্রের অধিপতি হলেন মঙ্গল। সূর্য প্রায় ১৩-১৪ দিনের মধ্যে তার নক্ষত্র পরিবর্তন করে। ১০ অক্টোবর, সূর্য চিত্র নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন এবং ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন। সূর্যের মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়েছে এবং মঙ্গল।

দুর্গাপুজোর মাসে ফিরবে ভাগ্য! সূর্যের নক্ষত্র গোচরে লাকি রাশি কারা?
দুর্গাপুজোর মাসে ফিরবে ভাগ্য! সূর্যের নক্ষত্র গোচরে লাকি রাশি কারা?

পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, চিত্রা নক্ষত্রে সূর্যের প্রবেশের ফলে একগুচ্ছ রাশির ভাগ্যে আসতে চলেছে সৌভাগ্য। দেখে নিন লাকি ৪ কারা।

মেষ: মঙ্গল মেষ রাশির শাসক গ্রহও। এই ট্রানজিটের প্রভাব বাড়বে। আপনার সাহস, বীরত্ব এবং আত্মবিশ্বাস। মাঠে সাফল্য অর্জন করা হবে। প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা হবে এবং শত্রুদের পরাজিত করা হবে। আপনি যে কোনও পুরানো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। ব্যবসায়িক সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট: কর্কট রাশির অধিপতি হলেন চন্দ্র। সূর্যের প্রভাবের কারণে আপনার বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে এবং আকর্ষণ বাড়বে। এই সময়ে, আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাতে পারেন। ভ্রমণ উপকারী হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ভাল সময় থাকবে। চাকরিতে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে।

ধনু: সূর্য পরিবহনের প্রভাবের কারণে ধনু রাশির লোকেরা আয়ের নতুন উৎস পেতে পারেন। পুরানো আটকে থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। যারা চাকরি করছেন তারা পদোন্নতির সাথে আয় বাড়িয়ে তুলতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারেন। আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে।

মীন: পেশা এবং ব্যবসায়ের দিক থেকে মীন রাশির জন্য সময় ভাল হবে। এই সময়ে আপনি আপনার চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। নতুন আয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে। পুরানো উপায় থেকেও অর্থ আসবে। আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বৃদ্ধি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আনতে পারে। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Surya Nakshatra Gochar: দুর্গাপুজোর মাসে ফিরবে ভাগ্য! সূর্যের নক্ষত্র গোচরে লাকি রাশি কারা?

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