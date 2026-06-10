Surya Gochar: সূর্যের গোচরে একগুচ্ছ রাশির লাভ ১৫ জুন ২০২৬ থেকে! লাকির লিস্টে কারা?
Surya Gochar in Mithun: সূর্য বর্তমানে বৃষ রাশিতে ভ্রমণ করছে। ১৫ জুন, সূর্য মিথুন রাশিতে আসবেন।
Surya Gochyar 15 June 2026: গ্রহের রাজা সূর্য প্রতি মাসে তার রাশিচক্র পরিবর্তন করেন। এখন সূর্যের ট্রানজিট ১৫ ই জুন, ২০২৬ এ মিথুন রাশিতে অনুষ্ঠিত হবে। সূর্য এক মাস অর্থাৎ ১৫ জুলাই পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। মিথুন রাশির অধিপতি হলেন বুধ। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব একজন ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী, সাহসী এবং উদ্যমী করে তোলে। মিথুন রাশিতে সূর্যের আগমন মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রভাব ফেলবে।
জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, মিথুন রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হতে চলেছে। এই সময়ে, ভাগ্যবান রাশিচক্রের রাশিগুলি ভাগ্য পেতে পারে, আটকে থাকা কাজগুলি গতি এবং অর্থ লাভ পেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক সূর্য ট্রানজিটের শুভ লক্ষণগুলি সম্পর্কে।
মেষ- মিথুন রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের জন্য অনুকূল হতে চলেছে। এ সময় আপনার সাহস বাড়বে এবং আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আপনার বক্তব্য এবং যোগাযোগ চিত্তাকর্ষক হবে। মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, আর্টস বা মার্কেটিংয়ের মতো সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা শুভ ফলাফল পাবেন। ভাইবোনদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। এই সময়ে, আপনি ভাগ্য পাবেন, যা আটকে থাকা কাজগুলিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই সময়ে আপনার বৈষয়িক আনন্দ বাড়তে পারে।
মিথুন - আপনার রাশিচক্রে সূর্যের ট্রানজিট ঘটছে, তাই সূর্য চিহ্নের পরিবর্তন আপনার জন্য বিশেষ হতে চলেছে। সূর্য পরিবহনের প্রভাবের কারণে আপনি আপনার কাজে সাফল্য পাবেন। কিছু লোক কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উপায় থেকেও অর্থ আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। আপনি আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন।
সিংহ রাশি - সিংহ রাশির জন্য, আরোহী বাড়ির অধিপতি ১১ তম ঘরে সূর্যকে অতিক্রম করবেন। মিথুন রাশিতে সূর্যের সঞ্চালন আপনাকে অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ দিতে পারে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মানসিকভাবে সুস্থ বোধ করবেন। পেশাগত জীবনে উন্নতি পেতে পারেন। পরিবারে সুখ থাকবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোনও পুরানো বিষয় সমাধান করা যেতে পারে। বাড়িতে একটি চাহিদাপূর্ণ কাজ হতে পারে।
কন্যা রাশি- মিথুন রাশিতে সূর্যের সঞ্চালন কন্যা রাশির জন্য ভাল ফলাফল দেবে। এ সময় চারপাশ থেকে সাফল্য পেতে পারেন। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। মন শান্ত ও স্বাচ্ছন্দ্য পাবে। চাকরি খুঁজছেন এমন লোকেরা সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, যা অর্থ সম্পর্কিত সমস্যার অবসান ঘটাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়ররা আপনার কাজ দেখে মুগ্ধ হবেন। আপনি আপনার দক্ষতা এবং দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন।
মিথুন রাশিতে সূর্যের ট্রানজিট: শুভ ফলের জন্য সহজ প্রতিকারগুলি প্রতিদিন স্নান ইত্যাদি করে ভগবান সূর্যকে অর্ঘ্য দিন। ভগবান সূর্যের মন্ত্র জপ করুন: ওম সূর্য্য নমঃ। প্রতিদিন ১০৮ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করুন। প্রতিদিন আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা উপকারী হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More