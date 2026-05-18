Surya Astrology: খেলা ঘোরাবেন সূর্য! ভাগ্যের চাকা ঘুরবে কাদের? রইল লাকি রাশির লিস্ট
রোহিনী নক্ষত্র বৃষ রাশির নক্ষত্র, চন্দ্র তার প্রভু, এই নক্ষত্রে চন্দ্রের প্রভাব রয়েছে, এই নক্ষত্রে প্রবেশ করে নৌতপ গ্রহণ করে। বৈদিক জ্যোতিষ ভাষায় নৌতাপের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
সূর্য এখনও বৃষ রাশিতে রয়েছে। এটি শুক্রের রাশি এবং সূর্য, চন্দ্রের নক্ষত্রপুঞ্জে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, অধিমাসে সূর্যের এই সঞ্চালন অনেককে উপকৃত করবে এবং ভালো যোগ নিয়ে আসবে। সূর্য আগামী মাসে জুনে মিথুন রাশিতে ট্রানজিট করবে।
এ ছাড়া আগামী মাসে তিনি মৃগশির নক্ষত্রে যাবেন। এই মুহুর্তে, ২৫ মে, সূর্যের নক্ষত্রটির গোচর হচ্ছে। এই নয়টি দিন সবচেয়ে উষ্ণ। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের উপর এই পরিবর্তন ভালো প্রভাব ফেলবে।
সিংহ- এই রাশির জন্য ভাল সুযোগ দেবে, আপনি ভাগ্য পাবেন, আপনার জন্য যে কাজটি আপনি কোনও কারণে আগে শেষ করতে পারেননি, তা এখন শেষ হবে। এই সময়ে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স ভাল থাকবে।
ধনু- রাশির জন্যও সময় ভালো। সময়টি আপনার জন্য ভাল হবে, আপনি একের পর এক আরও বিনিয়োগের সুবিধা পাবেন, এই সময়ে আপনি বাড়ি এবং যানবাহন কিনতে পারেন। দান করা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।
বৃষ- রাশির জন্যও সময় ভাল হবে, আপনি একটি নয় বরং দুটি স্কিমের মাধ্যমে অর্থ পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার কাজে ধৈর্য ধরুন এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
