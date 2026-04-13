Surya to enter Mesh: রাত পোহালেই মেষ রাশিতে সূর্যের এন্ট্রি! ভাগ্য চকচক করবে কাদের?
১৪ এপ্রিল ২০২৬ এ মেষ রাশিতে সূর্য করবেন প্রবেশ! তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। কারা লাকি, দেখে নিন।
জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ একটি বিশেষ দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই দিনে সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করবেন। এর পাশাপাশি সূর্য অশ্বিনী নক্ষত্রেও অতিক্রম করবে। জ্যোতিষীরা বলছেন, যে এই পরিবর্তনটি সমস্ত রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এই সময়টি আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, অবস্থান এবং প্রতিপত্তির কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, যখন সূর্য চিহ্ন পরিবর্তিত হয়, তখন তার প্রভাব মানুষের ক্যারিয়ার এবং আর্থিক অবস্থার উপরও দেখা যায়। মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা সূর্যকে উচ্চতর বলে মনে করা হয়, তাই এই সময়ে তাদের প্রভাবকে শুভ বলে মনে করা হয়।
আসুন জেনে নেওয়া যাক, কোন রাশিচক্র সূর্য ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে-
মেষ রাশি- এই সময়টি মেষ রাশির লোকদের জন্য কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। কার্যকারিতার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করা যেতে পারে এবং আপনি নতুন দায়িত্বও পেতে পারেন। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের জন্যও সুযোগ থাকতে পারে। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
সিংহ রাশি - এই সময়টি সিংহ রাশির জন্যও ভাল বলে মনে করা হয়। দীর্ঘদিন কাজ আটকে থাকলে এখন তা গতি পেতে পারে। চাকরিতে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সুবিধা পেতে পারেন।
ধনু রাশি- ধনু রাশির অধিবাসীদের জন্য এই সময়টি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আশা করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষা, মিডিয়া বা সৃজনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি আরও ভালো হতে পারে। এই সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।
জ্যোতিষীদের মতে, জ্যোতিষ টোটকায় রবির অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু সহজ ব্যবস্থাও নেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের সময় তামার পাত্র থেকে জল নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়। এর পাশাপাশি সূর্য মন্ত্র জপ করাও উপকারী হতে পারে। রবিবার সূর্যের পূজা করাও ভাল বলে মনে করা হয়। এই বিষয়গুলি মনে রাখুন- সামগ্রিকভাবে, ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সূর্যের এই ট্রানজিট অনেক লোকের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। যদিও এর প্রভাব প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আলাদা হতে পারে, তবে কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক দিকে করা পরিশ্রমের সুফল এই সময়ে পাওয়া যায়।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More