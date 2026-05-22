    Lucky Zodiac Signs: ২৫ মে থেকে ৮ জুন পর্যন্ত বৃষ সহ বহু রাশির ভালো সময়! কৃপার মেজাজে থাকবেন সূর্য

    ২৫ মে থেকে ৮ জুন পর্যন্ত ভালো সময় আসতে চলেছে একাধিক রাশির ভাগ্যে। কারা লাকি, দেখে নিন।

    Published on: May 22, 2026 5:10 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রহের রাজা সূর্য ২৫ শে মে রোহিণী নক্ষত্রে ভ্রমণ করবেন এবং ০৮ জুন পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন। রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি হলেন চন্দ্র। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যের রোহিণী নক্ষত্রের পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যকে আত্মা এবং সাহস ইত্যাদির উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন অনেক রাশিচক্রের জীবনে ভালো পরিবর্তন আনতে পারে।

    rohini nakshatra me surya gochar
    সূর্যের প্রভাবের কারণে, অনেক রাশিচক্রের কেরিয়ারের অগ্রগতি, সামাজিক প্রতিপত্তি এবং আর্থিক লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সূর্য নক্ষত্রের পরিবর্তন থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জেনে নিন।

    মেষ - সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি পদোন্নতি পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। ব্যয় হ্রাস পাবে এবং আপনি সঞ্চয়ে সফল হতে পারেন। অবিবাহিত স্থানীয়দের জন্য যোগ্য বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। দীর্ঘ-আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। সূর্যের কৃপায় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

    বৃষ রাশি - বৃষ রাশির রাশিচক্র সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন থেকে বিশেষ সুবিধা পাবেন। এই সময়ে, আপনি চাকরির পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় সম্প্রসারণ পেতে পারেন। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিকভাবে, আপনি শক্তিশালী বোধ করবেন। আর্থিক লাভের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন।

    সিংহ রাশি- সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন সিংহ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে আপনি অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ পাবেন। পারিবারিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন পেতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি একটি স্বপ্নপূরণ করতে পারেন। আপনি ক্যারিয়ারের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। সূর্যের অনুগ্রহের জন্য এই প্রতিকারগুলি করুন- সূর্যের কৃপায় নিয়মিত সকালে ভগবান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করুন। গরিব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করুন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

