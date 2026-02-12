Edit Profile
    Surya Gochar Lucky Zodiac signs: রাত পোহালেই সুসময় শুরু! সূর্যের গোচরে আগামিকাল থেকে কপাল ফিরছে

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সূর্যকে আত্মা, পিতা, সম্মান, নেতৃত্ব এবং প্রতিপত্তির গ্রহ বলা হয়। সূর্যকে গ্রহের রাজা হিসাবেও বিবেচনা করা হয়, তাই এর রাশিচক্র পরিবর্তন অর্থাৎ ট্রানজিট প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

    Published on: Feb 12, 2026 3:37 PM IST
    By Sritama Mitra
    যখনই সূর্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে চলে যায়, তখনই এর প্রভাব ১২ টি রাশিচক্রের উপর বিভিন্ন উপায়ে দেখা যায়। এই সময়ে, সূর্য মকর রাশিতে অবস্থিত এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ অর্থাৎ আগামীকাল ভোর ৪:১৪ টায় কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবে। সূর্যের এই ট্রানজিট কিছু লোকের জন্য ইতিবাচক ফলাফল আনবে এবং কারও কারও জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। যাইহোক, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সময়ের মধ্যে তিনটি রাশিচক্র বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কুম্ভ রাশিতে সূর্যের প্রবেশের সাথে সাথে কোন রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হবে।

    ভাবছেন, নিজের সমস্যা থেকে কোনও দিন মুক্তি পাবেন না? অথচ সমাধান আছে সূর্য বন্দনায়
    মিথুন রাশি- এই ট্রানজিটটি মিথুন রাশির লোকদের জন্য ভাল বলে মনে করা হয়। সূর্য আপনার 9 তম ঘরে প্রবেশ করবে, যাকে ভাগ্য এবং ধর্মের ঘর বলা হয়। এই কারণে, ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে এবং অনেক স্থগিত কাজ সম্পন্ন হতে শুরু করবে। দীর্ঘদিন ধরে কোনো কাজ আটকে থাকলে বা ফলাফলের অপেক্ষায় থাকলে এ সময় ইতিবাচক খবর পাওয়া যাবে। এমনকি অফিস বা ব্যবসায়, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার পক্ষে থাকবে। সিনিয়রদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। এই সময়ে, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি আপনার ঝোঁক বাড়বে। মন্দির পরিদর্শন, পূজা বা যে কোনও ধর্মীয় দর্শনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এটি মানসিক শান্তি দেবে এবং মানসিক চাপ হ্রাস করবে। বাড়ির বড়রা আপনার কাছ থেকে শৃঙ্খলা আশা করবেন। আপনাকে নিয়মগুলি আরও অনুসরণ করতে হতে পারে, তবে এটি আপনার পক্ষে উপকারী হবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং নতুন আয়ের সুযোগও পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যের কথা বললে, আপনি আগের চেয়ে ভাল বোধ করবেন। এনার্জি লেভেল ভাল থাকবে এবং ছোটখাটো সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠবে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য অগ্রগতি এবং ইতিবাচকতা আনতে পারে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য, সূর্যের এই ট্রানজিট সপ্তম ঘরে হবে। এই বাড়িটি অংশীদারিত্ব, বিবাহ এবং পাবলিক লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, আপনি এই সময়ে মিশ্র ফলাফল পেতে পারেন। আপনি নতুন লোকের সাথে দেখা করবেন এবং আপনার পরিচিতি বাড়বে। এই সংযোগগুলি ভবিষ্যতে কাজে আসতে পারে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তবে আপনি একটি নতুন চুক্তি বা অংশীদারিত্ব থেকে উপকৃত হতে পারেন। ভ্রমণ থেকেও ভালো সুযোগ পেতে পারেন। যারা চাকরি করেন তারা অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আরও বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করবে। সময়টা শিক্ষার্থীদের জন্যও ভালো। পড়াশোনা বা ক্যারিয়ার সম্পর্কিত নতুন বিকল্পগুলি উদ্ভূত হতে পারে। আপনি যদি সমাজ বা সমাজসেবার কাজে জড়িত হন তবে আপনার সম্মান এবং স্বীকৃতি বাড়তে পারে। মানুষ আপনার কাজের প্রশংসা করবে। তবে ব্যক্তিগত জীবনে একটু ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। বিবাহিত জীবনে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি বা উত্তেজনা থাকতে পারে। তাই কথাবার্তায় শান্তি ও বোঝাপড়া বজায় রাখাই ভালো। সব মিলিয়ে কঠোর পরিশ্রম করলে এই সময়টা ভালো ফল দিতে পারে।

    মকর রাশি- সূর্যের এই ট্রানজিট মকর রাশির জাতকদের জন্য কিছু পরিবর্তন আনতে পারে। এই সময়ে, জীবনে হঠাৎ নতুন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এই পরিবর্তনগুলি প্রথমে কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে জিনিসগুলি আপনার পক্ষে ঘুরতে শুরু করবে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। অতিথিরা বাড়িতে আসতে পারেন বা আত্মীয়দের সাথে দেখা বাড়তে পারে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কিছু শুভ কাজ বা অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাও রয়েছে। সম্পর্কের মাধুর্য বজায় রাখা জরুরি। কারো সাথে কথা বলার সময় রাগ বা তিক্ত শব্দ ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন, অন্যথায় ছোট ছোট কথা বড় হয়ে যেতে পারে। অর্থের ব্যাপার স্বাভাবিক থাকবে। কোনও বড় লাভ বা ক্ষতি নেই, তবে ব্যয়ের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে আরও ভাল হবে। আপনি এই সময়ে জীবনে একটি ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। আপনি কাজ এবং পরিবার উভয়কেই সময় দিতে সক্ষম হবেন। বিবাহিত জীবনে মাঝে মাঝে কিছুটা উত্তেজনা থাকতে পারে তবে কথোপকথনের মাধ্যমে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সামগ্রিকভাবে, অবিচল এবং বুদ্ধিমানের সাথে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Surya Gochar Lucky Zodiac Signs: রাত পোহালেই সুসময় শুরু! সূর্যের গোচরে আগামিকাল থেকে কপাল ফিরছে

