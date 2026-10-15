Surya Nakshatra Gochar: সূর্যের নক্ষত্র গোচর আসছে! লক্ষ্মীপুজোর আগেই সুখের ফোয়ারা মিথুন সহ একঝাঁক রাশিতে

Surya Nakshatra Gochar: সূর্যের নক্ষত্র গোচর আসছে! লক্ষ্মীপুজোর আগেই সুখের ফোয়ারা মিথুন সহ একঝাঁক রাশিতে
সূর্যের রাশিচক্রের নক্ষত্র পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। সূর্য, রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জে যাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোন রাশিচক্রের জন্য মানুষকে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।
সূর্যের রাশিচক্রের পরিবর্তনের পরে, এখন সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনও ঘটতে চলেছে। ২৪ অক্টোবর, সূর্য রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জ স্বাতীতে যাবে। ২৪ অক্টোবর, সূর্য রাহুর অঞ্চলে যাবে, আর ২৫ অক্টোবর রয়েছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো এবং ৮ নভেম্বর পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে।
এমন পরিস্থিতিতে, মিথুন, তুলা, বৃশ্চিক এবং কুম্ভের জন্য ভাল কিছু ঘটতে চলেছে। জ্যোতিষীদের মতে, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা, নেতৃত্ব এবং পিতা সম্পর্কিত ক্ষেত্রের কারক হিসাবে গণনা করা হয়। স্বাতী নক্ষত্রে সূর্যের প্রবেশের সাথে সাথে অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল সুযোগ রয়েছে।
এর আগে, আসুন জেনে নেওয়া যাক সূর্য এবং রাহুর সংমিশ্রণের প্রভাব কী?
সূর্য যখন রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জে যাবেন, তখন অনেক রাশির জন্য ভাল যোগগুলি অনেক রাশির জন্য খারাপ যোগ হয়ে উঠবে। সূর্য 8 নভেম্বর পর্যন্ত রাহুর এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে।
রাহু নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যের গোচরে কোন কোন রাশি লাভ পাবে?
মিথুন
এই রাশির জন্য সময় ভাল হবে, রাহু আপনাকে হঠাৎ ভাল পরিবর্তন আনবে, যখন আপনি সূর্যের আত্মবিশ্বাস পাবেন। আপনি কর্মকর্তাদের সাথে ভাল থাকবেন এবং এগিয়ে যাবেন। আপনার নেতৃত্বের মানও আগের চেয়ে ভাল হবে।
তুলা
এই রাশির সূর্যের নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট ভাল হতে চলেছে। রাহু আপনাকে কাজ করতে বাধ্য করবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের সাথে আপনি একটি ভাল অবস্থান পাবেন। নতুন পরিচিতিগুলি ব্যবসায় কার্যকর হতে পারে।
বৃশ্চিক
এই রাশির লোকদের জন্য ভাল হবে, আপনি আত্মবিশ্বাস থেকে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। একই সময়ে, চাকরিতে আপনার বেতনও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
কুম্ভ
ব্যবসায় পরিকল্পনা করা কুম্ভ রাশির লোকদের সুবিধা দিতে পারে এই সময়কাল। রাজনীতি এবং চাকরিতে নেতৃত্বের কারণে আপনি ভাল সুবিধা পেতে পারেন। আপনি আপনার বাবার সমর্থনও পাবেন।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More