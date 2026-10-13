Lucky Zodiac Signs: বুধ, সূর্য একযোগে কৃপা বর্ষণ করবেন! ৫ রাশির ভাগ্যে আসবে সুখের জোয়ার

Lucky Zodiac Signs: বুধ, সূর্য একযোগে কৃপা বর্ষণ করবেন! ৫ রাশির ভাগ্যে আসবে সুখের জোয়ার
সূর্য থাকবেন কন্যা রাশিতে। তারফলে ৫ রাশির ভাগ্যে সূর্যের চমক আসন্ন।
এই সময়ে, সূর্য, বুধের কন্যা রাশিতে বসে আছেন। ১৭ অক্টোবরের মধ্যে, সূর্য এই রাশিচক্রে ভ্রমণ করতে চলেছেন এবং এই দিনে তুলা রাশিতে তার ট্রানজিট শুরু হবে। তবে তার আগে, কন্যা রাশিতে থাকার মাধ্যমে, সূর্য, পরবর্তী ৫ দিনের জন্য চাঁদের কর্কট, সূর্যের সিংহ, কন্যা রাশির বৃশ্চিক এবং বৃহস্পতির ধনু রাশির উপকার করতে চলেছে।
এই ট্রানজিটের কারণে, বুধ এবং সূর্য আগামী ৫ দিন একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে চলেছে।আগামী ৫ দিনের জন্য সূর্য সঞ্চালনের দ্বারা কোন রাশিচক্র প্রভাবিত হবে?
কর্কট: কর্কট রাশি চাঁদের রাশি এবং এই রাশির লোকেরা এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবেন। আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হবে। অর্থের সাথে যা কিছু আটকে আছে, তার পথ সহজ হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে সক্ষম হবেন। কাজের সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হবে। আপনি অফিসে সিনিয়রদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর পূর্ণ সুযোগ থাকবে।
সিংহ রাশি: এই রাশি সূর্যের পরিবহণ থেকে উপকৃত হবে। এটি সূর্যের একটি বিশেষ রাশি। এমন পরিস্থিতিতে, এই ট্রানজিটের কারণে তাদের জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। যদি কাজ ঠিকঠাক হয় তবে আত্মবিশ্বাসের স্তর বাড়বে। এটি কাজ এবং কাজের শৈলীর উন্নতি করবে। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা একটি ভাল প্রকল্প পেতে পারেন।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির লোকেরাও সূর্য পরিবহনের মাধ্যমে উপকৃত হবেন। চাকুরীজীবীরা পদোন্নতি পেতে পারেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকবে। একই সময়ে, এখন পর্যন্ত যে কাজটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা শেষ হবে। আপনি একটি নতুন কাজের অফার পেতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে প্রতিটি দিক বোঝার পরে সিদ্ধান্ত নিন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক রাশি: মঙ্গল সম্পর্কিত এই রাশির লোকেরা চাকরিতে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সিনিয়রদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন দায়িত্বের আগমনে মন খুশি হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও এর মধ্যে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। এটি পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে। অর্থের পরিস্থিতি আগের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনু রাশি: বৃহস্পতির এই রাশি সূর্যের ট্রানজিট থেকেও উপকৃত হবে। পরবর্তী ৫ দিনের জন্য, চাকরি এবং ব্যবসায়ীরা একটি ভাল পরিস্থিতি দেখতে পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং কাজের বাধাগুলি ধীরে ধীরে দূর হবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একটি ভাল সময় কাটাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More