Suryadev Gochar: সূর্যদেব যাচ্ছেন মীনে! নবরাত্রি ২০২৬র আগে, ইরান যুদ্ধের মাঝে কার ভাগ্যে কী রয়েছে?

Suryadev Gochar: সূর্যদেব যাচ্ছেন মীনে! নবরাত্রি ২০২৬র আগে, ইরান যুদ্ধের মাঝে কার ভাগ্যে কী রয়েছে?
জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যকে গ্রহের রাজা বলে মনে করা হয়। সময়ে সময়ে সূর্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে চলে যায়, যাকে ট্রানজিট বলা হয়।
পঞ্চাংয়ের মতে, এবার সূর্য ১৪ ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে রাত ১২:৪১ টায় কুম্ভ রাশি ছেড়ে মীন রাশিতে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, মীন রাশিতে সূর্য আসলে খারমাস শুরু হয়। এ সময় সূর্যের অবস্থান দুর্বল বলে মনে করা হয়। এই কারণে, বিয়ে, গৃহভার্ঘ্যের মতো অনেক শুভ জিনিস সাধারণত স্থগিত করা হয়।
এদিকে, এই খরমাসের মাঝেই চলছে ইরান যুদ্ধ। এমন হানাহানি যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক চাপে অনেকেই! এদিকে, কয়েকদিন পরই নবরাত্রি। আসন্ন উৎসবের আগে, সূর্যের এই গোচর কার ভাগ্যে কী প্রভাব ফেলবে, দেখে নিন।
সূর্যের এই পরিবর্তনকে জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, কারণ এটি সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে।
মেষ রাশি- মেষ রাশির লোকদের জন্য, সূর্যের এই ট্রানজিট দ্বাদশ ঘরে হবে। এ সময় পুরোনো কেসগুলো নিয়ে একটু টেনশন থাকতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষণও রয়েছে, তাই অর্থের বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির জন্য, এই ট্রানজিটটি একাদশ ঘরে হবে। আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে যে সাফল্যের অপেক্ষায় ছিল, তা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু নতুন ফিচারও যুক্ত করা যাবে জীবনে।
মিথুন রাশি - মিথুন রাশির জন্য, সূর্যের ট্রানজিট দশম ঘরে থাকবে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে সময়কে ভালো বলে মনে করা হয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। আপনি অফিসের সিনিয়রদের কাছ থেকেও প্রশংসা পেতে পারেন।
কর্কট- কর্কট রাশির জন্য সূর্য নবম ঘরে থাকবেন। এ সময় বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিছু লোক অর্থও অর্জন করতে পারে। একটি বাড়ি বা গাড়ি সম্পর্কিত একটি বড় কেনাকাটা করার ধারণাও তৈরি করা যেতে পারে।
সিংহ রাশি - হঠাৎ করেই কিছু দায়িত্ব বাড়তে পারে। এই ক্ষেত্রে, আপনি কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং কথা বলার ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির সপ্তম ঘরে থাকবেন সূর্য। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা টক হতে পারে। যারা বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কাজে বিলম্ব হতে পারে। এমন সময়ে ধৈর্য ধরাই ভালো।
তুলা রাশি - তুলা রাশির রাশির জন্য, সূর্যের এই সঞ্চালন ষষ্ঠ ঘরে হবে। অনেক কাজেই সাফল্যের লক্ষণ দেখা যায়। সমাজে সম্মান বাড়তে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য সময়কে আরও ভাল বলে মনে করা হয়।
বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির জন্য সূর্য পঞ্চম ঘরে থাকবেন। সৃজনশীল কর্মীদের জন্য সময় ভালো হতে পারে। শিল্প ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন নতুন সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কেও মাধুর্য বাড়তে পারে।
ধনু রাশি- ধনু রাশির রাশির জন্য সূর্য চতুর্থ ঘরে স্থানান্তরিত হবে। সংসার ও পরিবার সংক্রান্ত দায়িত্ব বাড়তে পারে। চাকরি বা কাজে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য নতুন কাজ শুরু করার জন্য এই সময়টি ভাল বলে মনে করা হয়। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি ধীরে ধীরে শেষ হতে শুরু করতে পারে।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য, এই ট্রানজিটটি দ্বিতীয় ঘরে হবে। নতুন মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেতে পারেন। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের সহায়তায় আর্থিক সুবিধাও হতে পারে। আপনি একটি নতুন কাজ শুরু করার পরিকল্পনাও করতে পারেন।
মীন রাশি - মীন রাশির জন্য, সূর্যের সঞ্চালন প্রথম ঘরে হবে। এই সময়ে মানসিক চাপ অনুভূত হতে পারে। তবে ব্যবসা বা কাজ সম্পর্কিত নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার ধারণাও তৈরি করা যেতে পারে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)