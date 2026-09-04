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Surya in Kanya Rashi: কন্যা রাশিতে যাচ্ছেন সূর্য! দুর্গাপুজোর আগে সেপ্টেম্বরেই কপাল খুলবে ৫ রাশির

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সূর্য, কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবেন এবং ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত থাকবে। সূর্য-বুধের সংমিশ্রণ বুধাদিত্য যোগও গঠন করবে। এই ট্রানজিটের সাথে, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক রাশি, ধনু এবং মীন রাশি চাকরি, ব্যবসা, অর্থ এবং ক্যারিয়ারে ভাল সুযোগ পেতে পারে।

Published on: Sep 4, 2026, 15:00:42 IST
By Sritama Mitra
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গ্রহের রাজা সূর্য শীঘ্রই তার রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ, সূর্য সিংহ রাশির রাশি ছেড়ে বুধের রাশিচক্র কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবেন। সূর্যের এই ট্রানজিট প্রায় এক মাস স্থায়ী হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যকে অবস্থান, প্রতিপত্তি, আত্মবিশ্বাস, পিতা এবং ক্যারিয়ারের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, কন্যা রাশিকে কাজ, শৃঙ্খলা, যুক্তি এবং ব্যবহারিক চিন্তাভাবনার সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। উল্লেখ্য, ১৭ সেপ্টেম্বর মানেই প্রতিবছর বিশ্বকর্মা পুজোর সময়কাল। আর সেই সময়কাল থেকেই সূর্যের গোচরে কপাল ফিরবে একঝাঁক রাশির।

এই 5 টি রাশির শুভ দিন 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে, ভাগ্য সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করবে
এই 5 টি রাশির শুভ দিন 17 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে, ভাগ্য সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করবে

এই পরিস্থিতিতে, কন্যা রাশিতে সূর্যের আগমন অনেক রাশির জন্য বিশেষ হতে পারে। সূর্যের রাশি পরিবর্তন ১৭ সেপ্টেম্বর ঘটবে পঞ্জিকা অনুসারে, সূর্য প্রায় ৫:০০ টায় কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১২ টা। এর পরে, সূর্য ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। সূর্যের এই রাশির পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশির চিহ্নকে প্রভাবিত করবে, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, কিছু রাশি চিহ্ন এই সময়ের মধ্যে আরও শুভ ফলাফল পেতে পারে। এই সময় সূর্য ও বুধের যুতিতে তৈরি হতে চলেছে বুধাদিত্য যোগ। তারফলে একগুচ্ছ রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।

সিংহ রাশি

এই ট্রানজিট আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে। চাকরির ইন্টারভিউ বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিতেও উন্নতি হতে পারে। আপনি যদি পরিকল্পিতভাবে কাজ করেন তবে উপকার হবে। এই সময়ে, প্রশাসন এবং সরকারী কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও ভাল ফলাফল পেতে পারেন।

কন্যা রাশি

সূর্যে প্রবেশ করতে চলেছে। এই কারণে, কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সুযোগ এবং পথ পেতে পারেন। সম্মান বাড়তে পারে এবং আর্থিক লাভের সুযোগও থাকতে পারে। তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহংকার বা ছোটখাটো কথা বলা এড়াতে হবে।

বৃশ্চিক

রাশির জাতক-জাতিকারার জন্য এই ট্রানজিট খুব ভাল হতে পারে। কাজ এবং ব্যবসায় সাফল্যের সাথে আয় বাড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আটকে থাকা অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় অংশীদারিত্ব উপকারী হতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা অবস্থান বা দায়িত্বের পরিবর্তনের সুবিধা পেতে পারেন। আপনি আপনার বাবার সমর্থনও পেতে পারেন।

ধনু

ট্রানজিট ধনু রাশির লোকদের জন্য নতুন সম্ভাবনা আনতে পারে। চাকরিতে বড় দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে অবস্থান বাড়ানোর সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি পেতে পারেন। জমি, বিল্ডিং বা যানবাহন সম্পর্কিত যে কোনও কাজও এগিয়ে যেতে পারে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে এবং আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হতে পারে।

মীন

এই ট্রানজিট কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান শক্তিশালী হবে এবং আপনি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পেতে পারেন। আর্থিক লাভ এবং সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আপনার বাবার পরামর্শ আপনার পক্ষে উপকারী হবে। যারা ব্যবসা করছেন তারাও ভাল ফলাফল পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।

ভাগ্যে রবির অবস্থান উন্নত করতে কী করণীয়? জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, সূর্যকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিদিন সকালে সূর্য দেবতাকে জল দেওয়া শুভ বলে মনে করা হয়। রবিবার অভাবী ব্যক্তিকে গুড় বা ফলও দান করা যেতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Surya In Kanya Rashi: কন্যা রাশিতে যাচ্ছেন সূর্য! দুর্গাপুজোর আগে সেপ্টেম্বরেই কপাল খুলবে ৫ রাশির

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