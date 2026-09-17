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Surya Transit in Kumbh: কুম্ভে এবার সূর্যের ট্রানজিট! ৫ রাশির ভাগ্যে তুমুল উন্নতি, আসছে ভালো সময়

২০২৭ সালে, সূর্য কুম্ভ গ্রহের সাথে সম্পর্কিত, যা শনি গ্রহের সাথে সম্পর্কিত। এমন পরিস্থিতিতে, এই পরিবর্তনকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। 

Published on: Sep 17, 2026, 15:03:00 IST
By Sritama Mitra
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২০২৭ সালে, সূর্য, কুম্ভ রাশিতে ট্রানজিট শুরু করবে এবং মেষ, বৃষ, কন্যা, ধনু এবং মকর রাশি সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্য, ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মকর রাশিতে থাকবে এবং তার পরে তাদের ট্রানজিট কুম্ভ রাশিতে থাকবে। শনি এই রাশিতে মোট ৩১ দিনের জন্য ট্রানজিট করবে, অর্থাৎ কুম্ভ রাশিতে সূর্য ট্রানজিট ১৫ মার্চ, ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। এই পরিবর্তনের প্রভাব ১৩ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে প্রত্যেকের উপর পড়তে চলেছে।

অবশেষে শনিদেব ও দেবগুরুর সুসম্পর্ক, তাতেই নবপঞ্চম রাজযোগ! বিরাট সুফল পাবে ৩ রাশি
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পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, কুম্ভ রাশিতে সার্যের প্রবেশ তার ঘর থেকে সপ্তম ঘরে এবং তার উচ্চতর রাশিচক্র থেকে একাদশ ঘরে হবে। এটি একটি শুভ যোগ, তবে যদি সূর্য শনির ঘরে প্রবেশ করে, তবে এটি একটি বিপরীত পর্যায় তৈরি করছে, তবে এটি এমন নয়, এটিকে একটি শুভ যোগ বলা হবে । বলা হচ্ছে এতে ৫ রাশি উপকার পাবে।

মেষ রাশির উপর সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?

কুম্ভ রাশিতে সূর্যের প্রস্থান এই রাশির জন্য খুব শুভ হবে। নতুন পথ খুলবে। পুরানো রুট থেকে অর্থ আসবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। এর পাশাপাশি চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। আটকে থাকা কাজ ধীরে ধীরে শেষ হতে শুরু করবে, যা মনকে খুশি করবে। কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের কাজ থেকে স্বীকৃতি পেতে পারেন। পরিবার এবং বন্ধুরা পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

বৃষ রাশির উপর সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?

সূর্য কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বৃষ রাশি বাণিজ্যিকভাবে একটি ভাল লক্ষণ পাবেন। আদালতের মামলায় বিজয় হবে। এই সময়ে, ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কোনও নতুন চুক্তি বা বড় প্রকল্পের সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে ভবিষ্যতেও এটি অনেক উপকৃত হবে।

কন্যা রাশির উপর সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?

কন্যা রাশি শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। এই সময়ে, বিরোধীরা চাইলেও আপনার খুব বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। চাকরিতে পরিস্থিতি শক্তিশালী হতে পারে। প্রতিযোগিতা বা যে কোনও কঠিন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ার সুযোগ থাকবে। আগের চেয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়াও উপকারী হবে। কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব ধনু রাশির উপর কীভাবে পড়বে?

বীরত্ব বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন। আপনি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সমর্থন পাবেন। এই সময়ে, আপনি কাজ করার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ শুরু করার কথা ভাবছেন তারা এখন নতুন সুযোগ দেখতে পাবেন। ক্যারিয়ারে পদ বাড়বে এবং সিনিয়রদের সহায়তায় জিনিসগুলি আরও ভাল হবে।

সূর্য ট্রানজিটের প্রভাব মকর রাশির উপর কীভাবে পড়বে?

মকর রাশির লোকদের প্রভাব বাড়বে। বড় লোকদের সাথে যোগাযোগ বাড়বে। এই সময়ে, আপনার কাজ দ্বারা আপনার পরিচয় শক্তিশালী হতে পারে। আর্থিক বিষয়েও পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। চাকরিতে অবস্থান এবং দায়িত্ব বাড়তে পারে, যা মনকে খুশি করবে। একই সময়ে, ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন লোকের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন এবং এই লোকদের সাথে আরও বৃদ্ধি হবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

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