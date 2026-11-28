শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Surya Transit 2026: ১৪ জানুয়ারি মকর রাশিতে এন্ট্রি নেবে সূর্য! মেষ সহ একঝাঁক রাশির ভাগ্যে সৌভাগ্যের ফোয়ারা
১৪ জানুয়ারি, ২০২৭ রাতে, সূর্য ধনু রাশি ছেড়ে মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। সূর্যের এই ট্রানজিটের মাধ্যমে মকর সংক্রান্তি উৎসব উদযাপিত হবে, যদিও উদয় তিথি অনুযায়ী, মকর সংক্রান্তি ১৫ জানুয়ারি পড়বে।
নতুন বছরের শুরুতে গ্রহগুলোর গতিবিধিতে পরিবর্তন দেখা যাবে। জানুয়ারিতে সূর্য, ধনু থেকে বেরিয়ে মকর রাশিতে প্রবেশ করবে। সূর্যের এই ট্রানজিট ১৪ জানুয়ারির রাতে হবে। এর সঙ্গে মকর সংক্রান্তি উৎসব উদযাপিত হবে। ১৫ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উদযাপিত হবে।
মেষ, বৃষ, কন্যা এবং মীন রাশি ১৪ জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখে সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশ রয়েছে। সূর্য কখন রাশি পরিবর্তন করবে? পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৭ রাত প্রায় ৯:১৪ মিনিটে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করবে। এই ট্রানজিটের মাধ্যমে খরমাস শেষ হবে। মকর সংক্রান্তিতে স্নান এবং দান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনে সূর্য দেবতার পূজার একটি রীতি রয়েছে। চলুন দেখি কোন রাশিচক্র উপকারী হবে:
মেষ
সূর্যের যাত্রা ক্যারিয়ারের দিক থেকে বিশেষ হবে। সূর্য আপনার রাশি থেকে দশম ঘরে প্রবেশ করবে। এই বাড়ি আপনার কাজ ও কর্মস্থলের সাথে সম্পর্কিত। এমন পরিস্থিতিতে, কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির অপেক্ষায় আছেন তারা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন উদ্যোগ শুরু করার সুযোগও থাকতে পারে।
বৃষ
বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, সূর্য ভাগ্যের ঘরে প্রবেশ করে। এই সময়ে কাজের সমস্যা কমতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। তাদের ব্যবসার জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আগ্রহ বাড়বে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির আশাও রয়েছে।
কন্যা
কন্যা রাশির বাসিন্দাদের জন্য, সূর্যের চলাচল শিক্ষা ও সন্তানের বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করতে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। যারা নতুন পরিকল্পনায় কাজ করছেন তারা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। তবে, তাড়াহুড়ো করে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মীন
মীন রাশির স্থানীয়দের জন্য সূর্যের ট্রানজিট আয়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হবে। সূর্য আপনার রাশি থেকে একাদশ ঘরে প্রবেশ করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, এই বাড়ি আয় ও লাভের সঙ্গে যুক্ত। এমন পরিস্থিতিতে, কর্মরতদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধারের আশাও রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)