    চৈত্রের শেষলগ্নে মেষ সহ ৬ রাশির কপাল খোলার সময় শুরু! কৃপার মেজাজে আসবেন সূর্যদেব

    ১৪ এপ্রিল ২০২৬ এ পাল্টাবেন মঙ্গল। 

    Published on: Apr 02, 2026 11:17 PM IST
    By Sritama Mitra
    ১৪ এপ্রিল ২০২৬ এ দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি মীন থেকে মঙ্গলের রাশি মেষে যাবেন সূর্যদেব। মনে করা হয়, সেই দিনেই সমাপ্তি হবে খরমাসের। এরপরদিনই রয়েছে বাংলা নববর্ষ। তার আগে ১৪ এপ্রিল ২০২৬ এ সূর্যের গোচরের ফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    সূর্য উচ্চতর রাশিচক্রের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে খারমাস শেষ হবে, 6 টি রাশিচক্রের জন্য বড় পরিবর্তনগুলি কী হবে?
    মেষ: এই রাশির জাতক জাতিকারা সরকারী প্রক্রিয়া থেকে সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ব্যক্তিত্বে তীব্রতা থাকবে। দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা আসবে। বাবার সুখ বাড়বে। পড়াশোনা বাড়বে। নতুন ডিগ্রির জন্য সময় অনুকূল হবে। সন্তানের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাবেন। মাথার সমস্যার কারণে মানসিক চাপ বাড়বে।

    বৃষ : এই রাশির জাতক জাতিকারা দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের যোগফল বাড়বে। বাড়ি ও যানবাহনের সুখে উন্নতি হবে। রিয়েল এস্টেটের সুখ বাড়বে। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে সাধারণ উদ্বেগ বাড়বে। শত্রুদের পরাজিত করা হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিজয় পাবেন। বিলাসিতার জন্য ব্যয় বাড়বে। গাড়ির খরচ বাড়বে।

    মিথুন রাশি: অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হবে। বীরত্ব ও প্রচেষ্টা অনেক বেড়ে যাবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। সামাজিক বৃত্ত বৃদ্ধি পাবে। আপনি ভাইবোন এবং বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। রাজনৈতিক আধিপত্য বাড়বে। পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হবে। সন্তানের পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাবেন।

    কর্কট: সরকারি চাকরি ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। পরিবারে ভালো কাজ হবে। অর্থ সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে। চাকরি ও ব্যবসার উন্নতি হবে। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন। হার্ট বা বুকের রোগ মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। পারিবারিক কাজকর্ম বাড়বে।

    সিংহ: এই রাশির মানসিক শক্তি ও মনোবল বাড়বে। কথা বললে লাভ হবে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। কঠোর পরিশ্রম ও পরিশ্রম বাড়বে। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন। আপনার কাজে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। সামাজিক বৃত্ত বৃদ্ধি পাবে। দাম্পত্য জীবনে উত্তেজনা বা বাধা আসবে।

    কন্যা রাশি: চোখের সমস্যা বাড়বে। কথাবার্তার তীব্রতা বাড়বে। পারিবারিক কাজের খরচ বাড়বে। দাঁতের সমস্যা হতে পারে। পেট ও পায়ের সমস্যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে, তবে শত্রুদের জয় করা হবে। কোর্টে আপনি জিতবেন। সম্পদ বাড়বে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

    তুলা রাশি: অংশীদারিত্বের কাজ থেকে আপনি উপকৃত হবেন। আয় ও ব্যবসা বাড়বে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। সরকারি ব্যবস্থা থেকে লাভের সম্ভাবনা থাকবে। মানসিক তীব্রতা বাড়বে। দাম্পত্য জীবনে উত্তেজনার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। প্রেমের সম্পর্কেও দ্বন্দ্ব এবং লাভও থাকবে।

    (ডঃ পণ্ডিত দিবাকর ত্রিপাঠী) (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

