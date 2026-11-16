Lucky Zodiac signs: শুরু হয়ে গিয়েছে ভালো সময়! সূর্যের কৃপায় লাকি কন্যা সহ একঝাঁক রাশি

Lucky Zodiac signs: শুরু হয়ে গিয়েছে ভালো সময়! সূর্যের কৃপায় লাকি কন্যা সহ একঝাঁক রাশি
১৬ নভেম্বর, বৃশ্চিক রাশিতে যাবেন সূর্য। তারফলে একগুচ্ছ রাশি লাভ পাবে।
নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধ কিছু রাশিচক্রের জন্য নতুন আশা আনতে পারে। ১৬ নভেম্বর থেকে গ্রহের গতিবিধির পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মিথুন রাশি
আগামী দিনগুলি কাজের দিক থেকে ভাল হতে পারে। চাকরিতে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা সুযোগটি পাওয়া যাবে। কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। তবে কোনও বড় বিনিয়োগ করার আগে ভাল চিন্তা করুন।
কর্কট রাশি
আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি পেতে পারেন। পুরানো সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হয়। আপনার কাজ চাকরিতে স্বীকৃতি পেতে পারে। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি ব্যবসায় একটি নতুন স্কিম শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। সম্পর্কগুলিও আগের চেয়ে ভাল সমন্বয় দেখতে পারে।
কন্যা রাশি
কন্যা রাশির জন্য সময় পরিবর্তন হতে পারে। কাজের বাধাগুলি দূর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা তাদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় নতুন লোকের সাথে দেখা করা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। পরিবারে কিছু ভাল খবরও পাওয়া যেতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি
বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য ১৬ নভেম্বর বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সূর্য দেবতা এই রাশিতে প্রবেশ করবেন। এটি আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষণ। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি চাকরিতে গুরুত্ব পেতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে কোনও কাজ শেষ করার চেষ্টা করছেন তারা সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন সুযোগও আসতে পারে। তবে রাগ এবং তাড়াহুড়ো এড়াতে হবে।
মকর রাশি
মকর রাশির লোকদের জন্য আয়ের নতুন উৎস খুলতে পারে। পদ এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত ভাল লক্ষণগুলি চাকরিতে পাওয়া যেতে পারে। ব্যবসায় আগে করা কঠোর পরিশ্রমের সুবিধা আপনি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। একটি পুরানো যোগাযোগ উপকারী হতে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। পরিবারে একটি মনোরম পরিবেশ থাকবে।
মীন রাশি
মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আসন্ন সময় নানাভাবে স্বস্তি পেতে পারে। ভাগ্যের সহায়তায় স্থগিত কাজ শেষ করা যেতে পারে। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্যও সময়টি ভাল হতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক বিষয়েও পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More