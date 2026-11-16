Surya in Vrischik: মঙ্গল গ্রহের রাশিতে সূর্য! মেষ, মিথুন, তুলা, ধনুতে বিশেষ প্রভাব, কী ঘটতে পারে?
১৬ নভেম্বর, সূর্য ৩০ দিনের জন্য মঙ্গল গ্রহের রাশিতে আসছেন। এই কারণে, অনেক রাশির জন্য ভাল যোগব্যায়াম এবং অনেক রাশির চিহ্নের জন্যও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
সূর্য মঙ্গলের রাশিতে যাচ্ছেন। সূর্য এই রাশিতে ত্রিশ দিন থাকবে। এই পরিস্থিতিতে সূর্য এবং মঙ্গল উভয়ের সংমিশ্রণ তৈরি হবে। সূর্যও শক্তির উপাদান এবং মঙ্গলকেও সাহস, গতির উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহগুলির মধ্যে তাদের সেনাপতি বলা হয়। এখন ১৬ নভেম্বর থেকে এই দুটি একসাথে আসবেন। ১৬ নভেম্বর সূর্য তুলা থেকে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবেন। এই রাশির প্রভু মঙ্গল। এর পরে, সূর্য ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন। সূর্য এবং মঙ্গল উভয়ই জ্যোতিষশাস্ত্রে বন্ধু। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে কোনও খারাপ ফলাফল পাওয়া যায় না। সূর্য গ্রহের রাজা। সূর্য যখন রাশিচক্র পরিবর্তন করে, তখন তারা অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল এবং খারাপ ফলাফল দেয়। এখন মঙ্গলের সাথে তাদের সংমিশ্রণের সাথে, অনেক রাশিচক্রের চিহ্ন এবং অনেক রাশির জন্য সতর্কতার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে আমরা রাশিচক্র সম্পর্কে কথা বলব যাদের সাবধান হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
মেষ
মেষ রাশির সাথে হঠাৎ কিছু ঘটতে পারে, আপনার অফিসে বা জীবনে হঠাৎ কিছু ঘটতে পারে, ভাল কিছু ঘটবে বা খারাপ কিছু ঘটতে পারে। এই সময়ে ঝুঁকি নেবেন না। আপনি যাই করুন না কেন, ভাল চিন্তা করুন। অর্থের দিক থেকে সময় আপনার জন্য ভাল। অর্থ আপনার কাছে আসবে। আপনাকে ইতিবাচক মানসিকতা রাখতে হবে। সম্পর্কগুলি ভালভাবে সংরক্ষণ করুন, সবার পুরো গল্প শুনুন।
মিথুন
সাবধানতা অবলম্বন করুন আয়ও কম হবে, তবে ধৈর্য ধরুন, আয় বাড়বে, আপনাকে সাবধানে কাজ করতে হবে, আপনার যদি স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে তবে সাবধানে কাজ করতে হবে এবং ডাক্তারের সাথে দেখা করতে হবে। যদি নেতিবাচক কিছু আসে তবে এটি ইতিবাচক উপায়ে চিন্তা করুন।
তুলা
চিন্তাভাবনা করে কথা বলুন। আপনার কথাগুলি আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। ব্যবসায় এটি আপনার জন্য একটি ভাল সময়। সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা উত্থান-পতন থাকবে, তবে আপনাকে বুদ্ধিমানের সাথে কাজ করতে হবে। তাই খারাপ কিছু বলবেন না।
ধনু
কাজেও সাবধান। বাইরে যদি কাজ থাকে তবে এটি ভাল, তবে আপনার আয় বাড়ছে এবং ব্যয় বাড়ছে। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল নয়। কোনও কিছু নিয়ে মনে খুব বেশি ভাববেন না। যদি নেতিবাচক কিছু আসে তবে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করুন। আপনার মনকে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে সরিয়ে দিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More