যম গ্রহের সঙ্গে দেখা হতেই আশীর্বাদের মেজাজে সূর্যদেব! ৩ রাশি পাবে সুফল, কাটবে অভাব, অফিসেও বাড়বে ক্ষমতা
নবপঞ্চম যোগকে অত্যন্ত ভাগ্যবর্ধক, প্রজ্ঞা ও ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ রাজযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সূর্যদেবের রাজকীয় তেজ, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং প্লুটোর আকস্মিক পরিবর্তন ও সুদূরপ্রসারী প্রগতির মেলবন্ধনে গঠিত এই রাজযোগ নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে বন্ধ ভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংযোগস্থলে সৌরজগতের প্রধান গ্রহ সূর্যদেব এবং দূরবর্তী শক্তিশালী গ্রহ যম (Pluto)-এর বিশেষ দৃষ্টি ও কৌণিক অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ফল বহন করে আনে। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মহাকাশে সূর্যদেব এবং প্লুটো একে অপরের থেকে ঠিক ১২০ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বে অবস্থান করায় গঠিত হতে চলেছে অত্যন্ত বিরল ও প্রভাবশালী 'নবপঞ্চম রাজযোগ' (Navpancham Rajyog)।
জ্যোতিষশাস্ত্রে নবপঞ্চম যোগকে অত্যন্ত ভাগ্যবর্ধক, প্রজ্ঞা ও ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ রাজযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সূর্যদেবের রাজকীয় তেজ, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং প্লুটোর আকস্মিক পরিবর্তন ও সুদূরপ্রসারী প্রগতির মেলবন্ধনে গঠিত এই রাজযোগ নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে বন্ধ ভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে। দীর্ঘদিনের থমকে থাকা কেরিয়ারে অভূতপূর্ব গতি, নতুন ব্যবসার শুভ সূচনা, প্রপার্টি লাভ এবং আচমকা বাম্পার ধনযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে কন্যা, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা এই নবপঞ্চম রাজযোগে গ্রহরাজের অশেষ কৃপাধন্য হবেন। এই অলৌকিক রাজযোগে কোন ৩ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য ও প্লুটোর 'নবপঞ্চম রাজযোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় বিচারে ১২০ ডিগ্রির নবপঞ্চম কোণ জাতকের চিন্তাশক্তি ও ভাগ্যচক্রে বৈপ্লবিক মোড় নিয়ে আসে:
- নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক পদে সাফল্য: সরকারি চাকরি, আইটি, রাজনীতি, ব্যাংকিং, প্রপার্টি, আইনি পরামর্শ, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শীর্ষ পদ ও সম্মান অর্জন করবেন।
- আকস্মিক ধনযোগ ও সুদূরপ্রসারী লাভ: দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পৈতৃক সম্পত্তি বিবাদ সমাধান হবে এবং পুরোনো বিনিয়োগ বা বকেয়া চুক্তি থেকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থলাভ ঘটবে।
২. নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির
ক) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্য ও প্লুটোর এই ১২০ ডিগ্রির সংযোগ পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। কাজের জায়গায় আপনার বুদ্ধিমত্তা ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশংসিত হবে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসবেন, যার ফলে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির জোরালো যোগ তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নতুন শুভ পার্টনারশিপ থেকে নজিরবিহীন লাভ অর্জন করবেন।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির ভাগ্য ও শুভ ভাবগুলিতে নবপঞ্চম রাজযোগের অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। এতদিন ধরে চলা আর্থিক টানাটানি ও মানসিক চাপ চিরতরে দূর হবে। আয়ের নতুন একাধিক উৎস তৈরি হওয়ায় জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। রিয়েল এস্টেট, জমি-জমা বা পছন্দের নতুন যানবাহন কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে।
গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের কর্মক্ষেত্র ও লাভ স্থান শক্তিশালী হওয়ায় সূর্য-প্লুটোর এই সংযোগ বাম্পার সফলতা এনে দেবে। ক্রিয়েটিভ মিডিয়া, ওকালতি, ব্যাঙ্কিং বা গবেষণার কাজের সাথে যুক্ত প্রার্থীরা বিশেষ সাফল্য পাবেন। বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ বা আন্তর্জাতিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করছে।
৩. নবপঞ্চম রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
সূর্যদেব ও প্লুটোর এই মহা সংযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে এবং কেরিয়ারে শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- উদীয়মান সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামা পাত্রে জল, লাল চন্দন ও আকন্দের ফুল মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য অর্পণ করুন।
- আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করা অত্যন্ত কল্যাণকর। এটি প্রশাসনিক বাধা দূর করে ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়ায়।
- দান-ধ্যান ও বীজ মন্ত্র জপ: রবিবারে দুঃস্থ বা অসচ্ছল ব্যক্তিদের গুড়, গম, লাল বস্ত্র বা তামার জিনিস দান করুন এবং 'ওঁ ঘূণিঃ সূর্যায় নমঃ' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করুন।
সূর্যদেব ও প্লুটোর ১২০ ডিগ্রি কোণে গঠিত 'নবপঞ্চম রাজযোগ' কন্যা, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More