    Swapna Shastra: রাতে এই ৪ স্বপ্ন দেখা মানেই দূর হতে চলেছে গ্রহদোষ, নতুন আয়ে ভরে উঠবে সংসার

    Swapna Shastra Graha Dosh Removal: রাতে এই চারটি স্বপ্ন দেখার অর্থ হল আপনার যাবতীয় গ্রহদোষ দূর হতে চলেছে। নতুন আয়ে সংসার ভরে উঠতে পারে খুব শিগগির। দেখে নিন কোন কোন স্বপ্ন এমন ইঙ্গিত দেয়।

    Published on: Nov 12, 2025 2:00 PM IST
    By Sanket Dhar
    স্বপ্নশাস্ত্র অনুযায়ী, রাতে দেখা প্রতিটি স্বপ্নেরই এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, যা আমাদের জীবনে আসন্ন শুভ-অশুভ ঘটনার ইঙ্গিত দেয়। কিছু স্বপ্ন আছে যা কেবল সুসংবাদই দেয় না, বরং জন্মছকে থাকা বিভিন্ন গ্রহের অশুভ দশা বা গ্রহদোষ দূর করতেও সক্ষম। এই ধরনের স্বপ্ন দেখলে বুঝতে হবে, শীঘ্রই আপনার জীবনে সৌভাগ্য এবং সুখ-সমৃদ্ধি আসতে চলেছে।

    রাতে এই ৪ স্বপ্ন দেখা মানেই দূর হতে চলেছে গ্রহদোষ
    কোন কোন স্বপ্নে ভরে ওঠে সুখসম্পদ

    ১. ঈশ্বরের দর্শন বা পুজোর স্বপ্ন - স্বপ্নে যদি আপনি কোনো দেব-দেবীকে শান্ত রূপে দেখেন বা নিজেকে পুজো করতে দেখেন, তবে এটি অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। এই স্বপ্ন ইঙ্গিত দেয় যে আপনার জীবনের সমস্ত বড় সংকট ও গ্রহদোষ দূর হতে চলেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদের ফলে সমস্ত সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটবে এবং পরিবারে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। এই স্বপ্ন মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক।

    ২. সাদা হাতি বা সিংহের স্বপ্ন - স্বপ্নশাস্ত্র অনুসারে, সাদা হাতি (White Elephant) দেখা ভাগ্যের হঠাৎ চমক এবং প্রচুর ধনলাভের ইঙ্গিত দেয়। এই স্বপ্ন জীবনে সুসময়ের সূচনা করে এবং এর প্রভাবে কেবল সেই ব্যক্তি নন, তার পরিবারের সকল সদস্যই আর্থিক লাভ পেতে পারেন। অন্যদিকে, স্বপ্নে পশুরাজ সিংহ দেখা খুবই শুভ। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আপনি যে কোনো মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে থাকলে তাতে জয় পেতে চলেছেন বা আপনার দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে। শনি বা রাহুর প্রভাবে কাজে আসা বাধা এই স্বপ্ন দেখলে কেটে যায়।

    ৩. নিজেকে গাছে চড়তে দেখা - যদি স্বপ্নে আপনি নিজেকে কোনো গাছ বা উঁচু স্থানে উঠতে দেখেন, তবে এটি কর্মজীবন বা ব্যবসায় উন্নতির স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। এই স্বপ্ন বোঝায় যে আপনার কেরিয়ারে শীঘ্র অগ্রগতি ঘটবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বড় আর্থিক লাভ হতে চলেছে। এটি ভাগ্যকে মজবুত করে এবং গ্রহের দুর্বল দশাকে দূর করে।

    ৪. পরিষ্কার চাঁদ বা প্রবাহমান নদী - স্বপ্নে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল চাঁদ দেখলে বুঝতে হবে যে আপনার পরিবারে চলতে থাকা মতবিরোধ বা উত্তেজনা শেষ হতে চলেছে। এটি পারিবারিক ঐক্য, ভালোবাসা এবং মানসিক শান্তির প্রতীক। একইভাবে, প্রবাহমান নদী দেখা জীবনে নতুন শক্তির আগমন, পদোন্নতি এবং ভালো খবর পাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। নদী যেমন সব আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনই এই স্বপ্ন গ্রহদোষজনিত সমস্ত বাধা দূর করে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

