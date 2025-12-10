Edit Profile
    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 10, 2025 11:29 AM IST
    By Sayani Rana
    বৃষ (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আজ একজন শীতল ব্যক্তি থাকুন প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং সুখী থাকুন। সর্বোত্তম ফলাফল দেওয়ার জন্য কর্মক্ষেত্রে নতুন কাজ গ্রহণ করুন। আর্থিক সাফল্যও আপনার সঙ্গী হবে। ভাগ্যক্রমে, প্রেমের সম্পর্কটি আজ প্রাণবন্ত হবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার সম্ভাবনা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। সম্পদ ও স্বাস্থ্য দুটোই ভালো। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার মনোভাবে ইতিবাচক থাকুন। প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় কাটান, কারণ প্রেমিককে আরও ভালভাবে জানার জন্য এটি প্রয়োজন। আপনার প্রকৃতির যত্নশীল হওয়া উচিত এবং ধৈর্যশীল শ্রোতাও হতে হবে। আপনি প্রাক্তন প্রেমিকের সাথেও প্যাচ আপ করতে পারেন যিনি অহংকার ইস্যুতে ব্রেকআপ করেছিলেন। আপনার প্রেমিক দাবি করতে পারে এবং মতবিরোধ করার সময় আপনার কূটনৈতিক হওয়া উচিত। অবিবাহিত মহিলারা আজ কোনও অফিসিয়াল অনুষ্ঠান বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সময় একটি প্রস্তাব পেতে পারেন। বৃষ রাশিফল আজ পেশাগত জীবনে ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে কারণ অফিসের রাজনীতি আপনাকে টেনে আনার চেষ্টা করবে। ঝামেলা এড়াতে বুদ্ধিমান হোন। বরং কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। কিছু আইটি কর্মী আজ ক্লায়েন্টের অফিসেও যাবেন। নৈতিকতার সাথে আপস করবেন না, এবং নিশ্চিত করুন যে দলের বাকি সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক আজ সৌহার্দ্যপূর্ণ। আপনার কোনও প্রকল্প বা অ্যাসাইনমেন্টে একটি বড় সংকট পরিচালনা করার প্রয়োজন হতে পারে। এটি আপনার প্রোফাইলকে বুস্ট করবে। কিছু পেশাদার, বিশেষত ব্যাংকিং কর্মীরা বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির আশা করতে পারেন। বৃষ রাশিফল আজ সমৃদ্ধি থাকবে, তবে আপনার অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বৃষ্টির দিনের জন্য সঞ্চয় করা। মিউচুয়াল ফান্ড সহ নিরাপদ বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন। যারা শেয়ার বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করতে আগ্রহী তাদের অবশ্যই সঠিক পেশাদার দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। আজকের দিনটি কোনও সম্পত্তি কেনা বা বিক্রি করা ভাল। কিছু নেটিভ বিমানের টিকিট কিনবেন এবং তাদের আর্থিক অবস্থা অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে হোটেল রিজার্ভেশন করবেন। ব্যবসায়ীরা আজ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করবেন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ভাইরাল জ্বর এবং গলা ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন, তবে কিছু মহিলার ত্বকের সংক্রমণ হবে। শ্বাস প্রশ্বাস সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে তবে এটি কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য উদ্বেগ হবে না। আজ হাড় সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্পর্কেও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। কিছু মহিলা দিনের দ্বিতীয় অংশে গাইনোকোলজিকাল সমস্যা বিকাশ করবে। ভেজা মেঝে ব্যবহার করার সময় আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিবস শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ বয়স শুভ নম্বর 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক মেলা সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
