বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
বৃষ (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনি নীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন প্রেমিককে খুশি রাখুন এবং একসাথে আরও বেশি সময় কাটান। কাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সংবেদনশীল হন। সমৃদ্ধি আজ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিকেও অনুমতি দেয়। যখন আপনার কাজের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। প্রেমের বিষয়ে আপনার মনোভাব আজ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে ভাল। আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক আছে। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ রোমান্টিক হন এবং এটি আপনাকে বিদ্যমান সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করবে। আপনারা দুজনেই উত্তেজনাপূর্ণ রোমান্টিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকতে পছন্দ করতে পারেন। আজ প্রেমিককে অপমান না করার বিষয়ে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। একসঙ্গে বেশি সময় কাটানোর কথা বিবেচনা করুন। কিছু নারীর পরিবারে সমস্যা হতে পারে। অবিবাহিত মহিলারা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত কারও কাছ থেকে কর্মক্ষেত্রে বা শ্রেণিকক্ষে একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন। বিবাহিত স্থানীয়দের আরও যোগাযোগ করার জন্য সতর্ক হওয়া উচিত। নারীরাও আজ গর্ভধারণ করতে পারে। বৃষ রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অহংকারের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। এটি আজ প্রবাহ বা পারফরম্যান্সকে বাধা দিতে পারে। শেফ, আইটি প্রফেশনাল, ডিজাইনার ও শিক্ষাবিদরা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনার যদি চাকরির ইন্টারভিউ থাকে তবে আত্মবিশ্বাসী হন কারণ আপনি এটি ক্র্যাক করবেন। কিছু কাজের জন্য আপনাকে অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন অংশীদারিত্ব স্বাক্ষর করতে পারেন। আপনি একটি নতুন পণ্য বা ধারণা চালু করার জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটিও বিবেচনা করতে পারেন। বৃষ রাশিফল আজ সমৃদ্ধি আপনার সঙ্গী হবে। পূর্ববর্তী বিনিয়োগ থেকে ভাল রিটার্ন পাওয়া যাবে। আপনি আজ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করবেন। আসবাবপত্র বা বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কেনার বিষয়টি বিবেচনা করুন। কিছু স্থানীয় লোক আজ বন্ধুদের সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধানে সফল হবেন। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা অংশীদারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। আপনি সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। বৃষ রাশির রাশিফল আজ যাদের কার্ডিয়াক সমস্যার ইতিহাস রয়েছে তাদের জটিলতা দেখা দিতে পারে, তবে আপনার হাড় সম্পর্কিত সমস্যাও হতে পারে। কিছু মহিলার স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগ থাকবে। প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। পরিবারের জন্য আরও বেশি সময় দিন, এটি আরও মানসিক শান্তি দেবে। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি: আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা: অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক: ষাঁড়ের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্র শুভ রঙ: গোলাপী ভাগ্যবান সংখ্যা: 6 শুভ পাথর: ওপাল বৃষ রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)