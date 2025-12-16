Edit Profile
    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:24 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃষ রাশি (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, মনোভাবে ইতিবাচক থাকুন একটি সৃজনশীল এবং উত্পাদনশীল প্রেম জীবনের জন্য যান। কর্মক্ষেত্রে নতুন কাজগুলি বিবেচনা করুন এবং প্রত্যাশা পূরণ করুন। সম্পদ সাবধানে পরিচালনা করুন। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেমের বিষয়ে অহংকারকে নষ্ট করতে দেবেন না। অফিসে স্মার্ট হোন এবং আপনি ফলাফল দেখতে পাবেন। ব্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের জন্যও বেশি মনোযোগ দাবি করা হয়। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রস্তাব দেওয়া ভাল, এবং প্রতিক্রিয়াও ইতিবাচক হবে। একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, তবে অপ্রীতিকর কথোপকথনগুলি এড়িয়ে চলুন যা আপনার সঙ্গীকে আঘাত করতে পারে। অর্থ, অহংকার এবং অতীত সম্পর্ক সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা এড়িয়ে চলুন। আপনাকে আজ বেঁচে থাকতে হবে এবং উপভোগ করতে হবে এটি সেরা। পিতামাতার সহায়তায় কিছু প্রেমের বিষয়গুলি ইতিবাচক মোড় নেবে। বিবাহিত পুরুষ নেটিভদের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ তাদের স্ত্রী সন্ধ্যায় তাদের লাল হাতে ধরবে। বৃষ রাশিফল আজ আপনার শক্তিশালী পারফরম্যান্স ইতিবাচক ফলাফল দিতে প্রস্তুত, তবে এটি দায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিক্রয় এবং বিপণন পেশাদাররা তাদের লক্ষ্য পূরণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, যখন ফিনান্স এবং ম্যানেজমেন্ট ভূমিকায় যারা আছেন তারা কর্মক্ষেত্রে সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে কোনও ক্লায়েন্টের অফিসে যেতে হতে পারে। আপনি যদি কোনও নোটিশ পিরিয়ড পরিবেশন করছেন তবে আপনার পেশাদার যাত্রায় উত্সাহজনক বিকাশের আশা করুন। উদ্যোক্তারা কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন; দিন শেষ হওয়ার আগে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ রাশির রাশিফল আজ ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। অপ্রত্যাশিত খরচ আসতে পারে এবং বিলাসবহুল কেনাকাটা থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আপনার সাথে কোনও ভাইবোনের সমস্যা হবে। আজ ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করা ভাল। কিছু মহিলা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন, যখন আপনার কাউকে বড় পরিমাণ ঋণ দেওয়া উচিত নয়। কিছু ব্যবসায়ী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহেও সফল হবেন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ পেশাদার চাপ বাড়িতে আনা এড়ানো এবং প্রিয়জনের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আপনার যদি আজ ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে তবে সময়সূচীতে সমস্ত ওষুধ গ্রহণ করতে ভুলবেন না। সম্ভাব্য হাড়ের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হন এবং ফুসফুস বা বুক সম্পর্কিত সমস্যাগুলির দিকে নজর রাখুন। কিছু মহিলা ত্বকের সংক্রমণ অনুভব করতে পারেন এবং শিশুরা দৃষ্টি সম্পর্কিত উদ্বেগের মুখোমুখি হতে পারে। সন্ধ্যার বেলা দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিবস শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ বয়স শুভ নম্বর 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক মেলা সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
