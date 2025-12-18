Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 18, 2025 2:09 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃষ (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনার আত্মবিশ্বাস চ্যালেঞ্জগুলিকে পরাজিত করে প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ইতিবাচক নোটে কাটিয়ে উঠুন। একটি ভাল পেশাদার জীবন উপভোগ করুন যেখানে আপনি আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। সম্পদ ভালো। আপনার প্রস্তাবটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাবে এবং নতুন প্রেম আপনার জীবনকে বদলে দেবে। নতুন কাজগুলি আপনাকে অফিসে ব্যস্ত রাখবে এবং আপনি আর্থিক সমৃদ্ধিও দেখতে পাবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ যোগাযোগকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং এটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাজ করবে। আপনি আপনার প্রেমের জীবনে কোনও বহিরাগতের হস্তক্ষেপ আশা করতে পারেন, যা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। কিছু প্রেমিক তাদের সঙ্গীকে উত্পাদনশীল সময় দিতে সক্ষম নাও হতে পারে, কারণ এটি ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের সম্পর্ককে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করুন। আপনি উভয়ই যে ক্রিয়াকলাপগুলি পছন্দ করেন সেগুলিতে নিযুক্ত হন। দিনের দ্বিতীয় ভাগে নতুন প্রেম খুঁজে পেতে সফল হবেন অবিবাহিত নেটিভরাও। বৃষ রাশির রাশিফল আজ নতুন দায়িত্বগুলি আপনাকে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ দেবে। কিছু কাজের জন্য আপনাকে কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকবে। আপনি এমন কোনও সহকর্মী দ্বারাও চ্যালেঞ্জ করা হতে পারেন যিনি পারফরম্যান্সের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার দাবি করবেন। ব্যবসা বিকাশকারী, বিক্রয় প্রবর্তক এবং সৃজনশীল ব্যক্তিদের আজ প্রত্যাশা পূরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ব্যবসায়ীরা আজ একটি নতুন ধারণা বা প্রকল্প চালু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন। বৃষ রাশিফল আজ সম্পদ ইতিবাচক থাকবে। আপনি ঋণ পরিশোধ করতে পারেন এবং আপনি বৈদ্যুতিন ডিভাইস কেনার ক্ষেত্রেও সফল হবেন। স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসা সহ স্মার্ট বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করুন। যাইহোক, আপনি কোনও অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে, বাজারটি অধ্যয়ন করুন, কারণ আপনাকে অন্ধভাবে বিনিয়োগ করতে হবে না এবং অর্থ হারাতে হবে না। ব্যবসায়ীরা অফশোর সহ নতুন স্থানে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ভাল সুযোগ দেখতে পাবেন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে সেগুলি গুরুতর হবে না। শ্বাস প্রশ্বাসের বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ সিনিয়রদের বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হবে। রক্ত, হার্ট এবং ফুসফুস সম্পর্কিত অসুস্থতায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের কিছু সমস্যা হতে পারে এবং তাদের ডাক্তারের সাথে দেখা করার প্রয়োজন হতে পারে। কিছু শিশু আজ খেলার সময় ছোটখাটো ক্ষতও বিকাশ করতে পারে। রান্নাঘরে শাকসবজি কাটার সময় আপনি কাটাও বিকাশ করতে পারেন। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিবস শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ বয়স শুভ নম্বর 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক মেলা সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Taurus Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes