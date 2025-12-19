বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৯ ডিসেম্বরের রাশিফল
বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
বৃষ রাশি (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, চ্যালেঞ্জগুলি আজ আসুক সঠিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেমের বিষয়গুলির সমাধান করুন। একটি উত্পাদনশীল কিন্তু ব্যস্ত কাজের সময়সূচী থাকুন। আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিও এগিয়ে যান। প্রেম জীবনকে শান্ত ও পরিপক্ক রাখুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান এবং স্বাস্থ্যও আপনার পাশে রয়েছে। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ রোম্যান্সে সৃজনশীল হন এবং একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আরও যোগাযোগের দাবি করে। আজ সম্পর্কের মধ্যে আসা প্রতিটি বিষয় গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। কিছু মহিলা প্রেমের বিষয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হবে এবং এটি ছোটখাটো সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনি দিনের দ্বিতীয় অংশটি রোমান্টিক ডিনারের জন্য বেছে নিতে পারেন, তারপরে একটি নাইট ড্রাইভ। বিবাহিত কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা অফিসের রোম্যান্স থেকে দূরে থাকা উচিত যার দাম্পত্য জীবনে ব্রেকআপ সহ মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। বৃষ রাশিফল আজ আপনার প্রতিশ্রুতি অফিসে কাজ করবে। যারা সবেমাত্র কোনও সংস্থায় যোগ দিয়েছেন তাদের জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক, কপিরাইটার, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী, নাট্যকার, অভিনেতা, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, ফ্যাশন ডিজাইনার, স্থপতি, শেফ এবং গহনা নির্মাতারা পেশাগতভাবে সফল হবেন। উচ্চশিক্ষায় ভর্তির অপেক্ষায় থাকা শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক খবর পাবেন। ব্যবসায়ীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি নতুন ধারণা চালু করতে পারেন, অন্যদিকে যারা ফিনান্স বা ব্যাংকিং সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনা করেন তাদের সতর্ক হওয়া দরকার। বৃষ রাশিফল আজ সমৃদ্ধি আপনার পাশে থাকবে এবং আপনি আজ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে সফল হবেন। আপনি একটি অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে, বাজারটি অধ্যয়ন করুন, কারণ আপনাকে অন্ধভাবে বিনিয়োগ করতে হবে না এবং অর্থ হারাতে হবে না। আজ, আপনি কোনও আত্মীয়ের সাথে আর্থিক বিরোধ সমাধানে ভাল। কিছু মহিলাদের বন্ধুদের সাথে উদযাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে। ব্যবসায়ীরা প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হতে পারেন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে না। তবে, প্রবীণদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে এবং কিছু বাচ্চাদের আজ ভাইরাল জ্বর এবং গলা ব্যথা হবে। খাদ্যাভ্যাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাও ভালো। প্লেটে চিনি ও তেল কেটে নিন। ধূমপানের মতো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ত্যাগ করুন, কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক হতে পারে। বাস বা ট্রেনে ওঠার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিবস শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ বয়স শুভ নম্বর 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক মেলা সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)