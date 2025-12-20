বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল
বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
বৃষ (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফল বলছে, প্রেমিককে খুশি রাখুন এবং একসাথে আরও বেশি সময় কাটান। কাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সংবেদনশীল হন। সমৃদ্ধি আজ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিকেও অনুমতি দেয়। যখন আপনার কাজের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। প্রেমের বিষয়ে আপনার মনোভাব আজ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে ভাল। আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক আছে। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনাকে প্রেমের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। একটি বক্তব্য বা শব্দ প্রেমিককে বিরক্ত করতে পারে। এর মারাত্মক পরিণতিও হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কটি অক্ষত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে আপস করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উত্তপ্ত আলোচনা করার সময়ও আপনার মেজাজ না হারানো। আপনি সম্পর্কের ভবিষ্যতের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি রাতের খাবারে সময় কাটানো ভাল। বিবাহিত পুরুষদের প্রাক্তন প্রেমিকদের থেকে দূরে থাকা উচিত এবং আজকের দিনটি অফিস রোম্যান্সের জন্য সঠিক সময় নয়। বৃষ রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল হন এবং এর ইতিবাচক ফলাফল হবে। দলের সদস্যদের সাথে সময় কাটান এবং এটি টিম অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করবে। কঠোর সময়সীমার সাথে কিছু কাজ পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সিনিয়র ভূমিকায় আছেন তাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার। সময়সীমা মিস না করার জন্য টিম লিডার এবং ম্যানেজারদের সতর্ক থাকতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তাদেরও একটু বেশি কাজ করতে হবে। উদ্যোক্তারা আজ লাইসেন্সিং সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারেন। বৃষ রাশির রাশিফল আজ সম্পদ আপনার পাশে থাকবে। আপনি সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করতে সফল হবেন। দিন শেষ হওয়ার আগে একটি সম্পত্তি বিক্রি করা হবে। আপনি ব্যক্তিগত সুখের জন্য অর্থ পাঠাতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে এটি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় করা হয় না এবং দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মহিলাকে পরিবারের মধ্যে যথাযথ বিবাদে টেনে আনা হবে। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা নেই। তবে ছোটখাটো অসুস্থতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। যাদের কার্ডিয়াক সমস্যা রয়েছে তাদের জটিলতা দেখা দেবে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাগুলি আপনার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। আপনি কোনও জিম বা যোগব্যায়াম সেশনে যোগ দিতে পারেন। অফিসের চাপ বাড়িতে আনা এড়িয়ে চলুন। আপনার পরিবার বা বন্ধুদের সাথেও আরও বেশি সময় ব্যয় করা উচিত। কিছু শিশু খেলার সময় ছোটখাটো আঘাত বিকাশ করবে। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী দেহের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিবস শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ বয়স শুভ নম্বর 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক মেলা সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)