Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 09, 2025 10:42 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়েরই আজ সমস্যা থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক আজ স্বাভাবিক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করুন। আর্থিক সমস্যা উঠে আসবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে বেশি মনোযোগ দিন।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল
    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার আবেগ ভাগ করে নিতে এবং বন্ধনকে দৃঢ় করতে আজ আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। বিতর্ক এবং আলোচনার সময় আপনার মেজাজ না হারানোও গুরুত্বপূর্ণ। দিনের দ্বিতীয় অংশটি আপনার ক্রাশের কাছে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য ভাল। আপনি খোলামেলা যোগাযোগের মাধ্যমে প্রেমের বিষয়গুলির সমাধানও করতে পারেন। বিবাহিত মহিলাদের তাদের স্ত্রীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ কিছু ছোটখাটো অহং-সম্পর্কিত সমস্যা আসতে পারে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন কারণ দিনটি এটির জন্য আদর্শ। টিম মিটিংয়ে ব্যতিক্রমী ধারণা দিন, এবং আপনার সিনিয়ররা সম্ভাবনা সনাক্ত করবে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তন করতে চান তবে দিনের প্রথম অংশে কাগজটি রাখুন এবং একটি জব পোর্টালে প্রোফাইলটি আপডেট করুন। আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, আইনি, আতিথেয়তা, প্রকৌশল এবং মিডিয়া পেশাদারদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিছু ব্যবসায়ী করের সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশিফল আজ সমস্ত আর্থিক সমস্যাগুলি যত্ন সহকারে পরিচালনা করুন। ব্যবসায়ীরা আজ ভাল রিটার্ন দেখতে পাবেন এবং নতুন অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারিত করার বিকল্প থাকবে। আপনি ইলেক্ট্রনিক পণ্য কিনতে পারেন। বাণিজ্যের সাথে যুক্ত তহবিলও থাকবে, যা আপনাকে নতুন অংশীদারিত্ব তৈরি করতে সহায়তা করবে। কিছু নেটিভ আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করা ভাল।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার জন্য আপনার চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হবে। কিছু শিশু ভাইরাল জ্বর, গলা ব্যথা এবং হজমজনিত সমস্যা বিকাশ করতে পারে। আজ ট্রেনে ওঠার সময় মহিলাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি প্রচুর পরিমাণে জল পান করেছেন এবং নিজেকে হাইড্রেটেড রাখছেন। জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাস পরিদর্শন শুরু করার জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন।

    News/Astrology/বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes