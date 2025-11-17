Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 17, 2025 11:00 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ কর্মক্ষেত্রে সেরা পারফরম্যান্স করুন। সম্পদ স্মার্ট বিনিয়োগের অনুমতি দেবে। আপনার সম্পদ আজ জটিলতা বিকাশ করতে পারে। আপনি আপনার প্রেমের জীবনে পরীক্ষামূলক হবেন। অফিসে, আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার একটি সুযোগ মিস করবেন না। আর্থিক সমৃদ্ধি আসবে। তবে আজ স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল
    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনি আরও মনোরম মুহুর্ত দেখতে পাবেন। আজ একটি রোমান্টিক ডিনার বিবেচনা করুন, যেখানে আপনি আশ্চর্যজনক উপহারও দিতে পারেন। একটি অফিস রোম্যান্স কাগজে দুর্দান্ত দেখাতে পারে, তবে বাস্তব জীবনে ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে। এটি আজ বিবাহিত পুরুষ স্থানীয়দের জন্য বিপর্যয়কর হবে। কিছু প্রেমের ক্ষেত্রে প্রাক্তন প্রেমিকের আকারে ঝামেলা দেখা যাবে। এটি একটি গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে যা অপূরণীয় হবে। বিবাহিত মহিলারা পরিবার সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির রাশিফল আজ আপনার মনোভাব মিটিংগুলিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্লায়েন্টকে মুগ্ধ করার জন্য যোগাযোগের দক্ষতা ব্যবহার করুন। কিছু কাজ চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হতে পারে। তবে আপনি সেগুলি সম্পাদন করতে সফল হবেন। চাকরিপ্রার্থীরা বিভিন্ন জব পোর্টালে তাদের জীবনবৃত্তান্ত আপডেট করতে পারবেন এবং সন্ধ্যায় সাক্ষাত্কারের কল আসতে শুরু করবে। অফিসের রাজনীতি হবে এবং আপনি আজ এই সংকট কাটিয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আইটি পেশাদারদের কিছু কাজ পুনরায় কাজ করতে হতে পারে এবং চূড়ান্ত গণনা করার সময় ব্যাংকারদের আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির রাশিফল আজকের অর্থ বিভিন্ন উত্স থেকে আসবে। তবে ব্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। পরিবারের একটি আইনি সমস্যার জন্য আপনাকে কোনও আত্মীয়কে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি এটি তাড়াতাড়ি ফিরে পাবেন। আজ, আপনি একটি গাড়ি কিনতে পারেন বা এমনকি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। আপনি আজ স্টক এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। কিছু ব্যবসায়ীর ক্লায়েন্ট এবং অংশীদারদের সাথে তহবিল সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হবে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাদের বুক বা লিভারের সমস্যা রয়েছে তাদের দিনের প্রথম ভাগে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলির সাথে বায়ুযুক্ত পানীয়গুলি প্রতিস্থাপন করা উচিত। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকবে। প্রবীণদের হাড় সম্পর্কিত জটিলতার জন্য চিকিত্সা সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। কিছু শিশু খেলার সময় ক্ষত এবং কাটাও বিকাশ করতে পারে। রান্নাঘরে শাকসবজি কাটার সময় এবং চুলা জ্বালানোর সময়ও নারীদের সতর্ক থাকতে হবে।

    News/Astrology/বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes