    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 20, 2025 8:07 AM IST
    By Sayani Rana
    অফিসে আপনার পেশাগত সম্ভাবনা প্রদর্শিত হবে। স্বাস্থ্য ও সম্পদও আজ ভালো। প্রতিটি আবেগ ভাগ করে আপনার সম্পর্ককে অন্যতম সেরা করে তুলুন। এমনকি অফিসে চ্যালেঞ্জিং সময়েও শান্ত থাকুন। স্মার্টভাবে সম্পদ পরিচালনা করুন এবং আজ সুস্থ থাকুন।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল
    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনি সম্পর্কের মধ্যে ছোটখাটো সমস্যা দেখতে পাবেন। আপনার সঙ্গী ভালবাসা বুঝতে পারবে তবে অভিব্যক্তিপূর্ণ নাও হতে পারে। এটি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে পারে। প্রেমিকের উপর আপনার ধারণাগুলি চাপিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনারও অধিকারী হওয়া উচিত নয়। দিনের দ্বিতীয় অংশটি প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে পুনর্মিলন করা ভাল। যারা বিবাহিত, তাদের অফিসের রোম্যান্সে যাওয়ার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তাদের স্ত্রী আজ এটি খুঁজে পাবেন। অবিবাহিত মহিলারাও আজ একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশিফল আজ পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিচালনা করুন। আপনি ক্যারিয়ার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করতে ভাল। যারা নতুন চাকরির সন্ধানে আছেন তারা একটি চাকরি পেতে পারেন। সরকারি কর্মচারীরা অবস্থানের পরিবর্তন আশা করতে পারেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন কাজ গ্রহণ করতে পারেন, যার জন্য অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজন হবে। কিছু দায়িত্বও আজ সমালোচনার মুখে পড়বে। ব্যবসায়ীরা নতুন অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করবেন, যা আজ ভাল মুনাফা আনবে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় থাকা কিছু শিক্ষার্থী ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশিফল আজ আর্থিক অবস্থা অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন। বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ আসবে। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন। নারীরা সম্পত্তি নিয়ে আইনি ইস্যুতে সফল হবেন। কিছু উদ্যোক্তাদের আজ বিদেশী তহবিল পেতে কঠিন সময় হবে। দাতব্য সংস্থায় দান করা বা কাউকে প্রচুর পরিমাণ ঋণ দেওয়ার জন্যও আজকের দিনটি ভাল নয়। কিছু নেটিভ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশিফল আজ আপনার গলা সংবেদনশীল হতে পারে এবং গলায় প্রভাব ফেলতে পারে এমন কিছু এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্যপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখুন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বন্ধুদের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। শিশুরা খেলতে গিয়ে ক্ষত দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে মহিলারা দিনের দ্বিতীয় অংশে হজম সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে। সন্ধ্যার বেলায় দু'চাকার গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলাও ভালো।

