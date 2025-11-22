Edit Profile
    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২২ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 22, 2025 12:42 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃষ রাশি (এপ্রিল 21 - মে 20) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, অবিচল ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি সান্ত্বনা এবং আনন্দ নিয়ে আসে আজ আপনি শান্ত এবং গ্রাউন্ড বোধ করেন, কাজের যত্ন নিতে, পরিবারকে সহায়তা করতে, ছোট আরাম উপভোগ করতে এবং ধৈর্যের সাথে ধীর গতিতে অবিচল পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করতে প্রস্তুত। আশীর্বাদ গণনা করুন। আপনার অবিচল স্বভাব আপনাকে যত্ন এবং ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পরিচালনা করতে সহায়তা করে। কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে ছোট, সাবধানী পছন্দগুলি ফলপ্রসূ হবে। প্রিয়জনের সাথে সময় কাটান, পরিকল্পনাগুলি সহজ রাখুন এবং তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। যা গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন এবং শান্ত আত্মবিশ্বাসকে ধীর অবিচলিত অগ্রগতির পথ দেখাতে দিন। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনি এমন কারও কাছ থেকে মৃদু দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যিনি আপনার অবিচল দয়া পছন্দ করেন। ছোট উষ্ণ শব্দ এবং একসাথে শান্ত সময় অনেক অর্থ বহন করবে। চাপ ছাড়াই সৎ অনুভূতি ভাগ করে নিন। আপনি যদি আস্থা তৈরি করেন তবে নির্ভরযোগ্যতা দেখান এবং ছোট ছোট প্রতিশ্রুতি রাখুন। অবিবাহিত হলে, নতুন লোকের সাথে দেখা করার জন্য পারিবারিক সমাবেশ বা শান্ত ইভেন্টে বন্ধুত্বপূর্ণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ঐতিহ্যকে সম্মান করুন এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করুন; এটি অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং আস্তে আস্তে বন্ধনকে গভীর করবে এবং ছোট আচারগুলি উদযাপন করবে। বৃষ রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার অবিচল মনোযোগ আজ ধীর সমস্যার সমাধান করবে। একবারে একটি কাজ মোকাবেলা করুন এবং পুনরায় কাজ এড়াতে বিশদ পরীক্ষা করুন। সহকর্মীরা আপনার শান্ত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করবে এবং গাইডেন্সের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে। পরিষ্কার নোট রাখুন এবং সহজ আপডেটগুলি শেয়ার করুন। সময় নষ্ট করে এমন দীর্ঘ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনি যেখানে পারেন সেখানে সহায়তা অফার করুন, তবে প্রধান দায়িত্বের জন্য সময় রক্ষা করুন। বৃষ রাশির অর্থ রাশিফল আজ অর্থের বিষয়গুলি অবিচল পছন্দের জন্য আহ্বান জানায়। আবেগপ্রবণ ক্রয় এড়িয়ে চলুন এবং রসিদগুলি পরীক্ষা করুন। দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে সামান্য সঞ্চয় যোগ হবে। যদি বিলগুলিতে মনোযোগের প্রয়োজন হয়, তবে একটি ন্যায্য পরিকল্পনা তৈরি করতে পরিষেবা দেওয়া ব্যক্তি বা পরিবারের সাথে স্পষ্টভাবে কথা বলুন। একটি প্রদর্শনী কেনার পরিবর্তে একটি দরকারী আইটেমের জন্য একটি ছোট বাজেট বিবেচনা করুন। খরচ এবং প্রাপ্তির রেকর্ড রাখুন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার শরীর আজ অবিরাম যত্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে। সহজ, তাজা খাবার খান, ঘন ঘন জল পান করুন এবং কিছুটা হাঁটুন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিশ্রাম নিন এবং একটি স্থির ঘুমের সময়সূচী রাখুন। কঠোরতা কমাতে মৃদু যোগব্যায়াম বা প্রসারিত করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি উদ্বিগ্ন বোধ করেন তবে চুপচাপ বসুন এবং কয়েক মিনিটের জন্য আস্তে আস্তে শ্বাস নিন। কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সাথে উদ্বেগ শেয়ার করুন। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি - আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক ষাঁড় উপাদান পৃথিবী শরীরের অংশ ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক শুক্র শুক্র শুক্র শুক্রবার শুভ দিন শুক্রবার শুভ রং গোলাপী শুভ রাশি ভাগ্যবান সংখ্যা 6 ভাগ্যবান পাথর ওপাল বৃষ রাশির চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus November Horoscope 2025: Read our astrological prediction to find out what the stars have in store for you.
