Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃষ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:24 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। সম্পদ আসবে, তবে ব্যয় এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্য থাকুন এবং আপনি ফলাফল দেখতে পাবেন। অফিসের রাজনীতি দূরে রাখুন এবং চাকরিতে সেরা পেশাদার ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করুন। ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকতে পারে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের সম্পর্ককে ফলপ্রসূ রাখুন। অহং-সম্পর্কিত বিষয়গুলি এড়িয়ে চলুন। এমনকি ছোটখাটো মতবিরোধের কোনও সুযোগ নেই এবং ক্রিয়াকলাপগুলি প্রেমের সম্পর্ককে বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আজ একটি রোমান্টিক ডিনারের পরিকল্পনা করুন, যেখানে আশ্চর্যজনক উপহারগুলিও বিস্ময়কর কাজ করতে পারে। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আরও যোগাযোগের দাবি করে। যারা বিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে তাদের বসতি স্থাপনের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। বিবাহিত মহিলাদের তাদের স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে তর্ক করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ পারিবারিক জীবনে সমস্যা হতে পারে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির রাশিফল আজ চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে চাপ কাটিয়ে উঠুন। আপনি যখন টিম মিটিংয়ে অংশ নেন তখন আপনার মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ নতুন কাজগুলি আসবে এবং আপনার অধ্যবসায় প্রমাণ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই সেগুলি গ্রহণ করতে হবে। আপনার মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনার নীতিগুলির সাথে আপস করা উচিত নয়। যারা দল পরিচালনা করেন তাদের যোগাযোগের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করার জন্য আপনার প্রযুক্তিগত দক্ষতার উপর ব্রাশ করার প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক জীবন সফল হবে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন তাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশিফল আজ সম্পদ আসবে, তবে আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়। এটি আর্থিক পরিকল্পনাকে লাইনচ্যুত করবে। খরচ কমিয়ে দিন, বিশেষ করে জীবনে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন বিলাসবহুল জিনিস কেনা। বিনিয়োগ এবং অনুমানমূলক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়া আজ ভাল পছন্দ নয়। কিছু মহিলা পরিবারের মধ্যে আর্থিক সমস্যার সমাধান করবেন। পরিবারের মধ্যে একটি উদযাপনে আপনাকে অবদান রাখতে হতে পারে।

    বৃষ রাশির আজকের রাশিফল

    বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন। আপনি একটি জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাসে যোগ দিতে পারেন। কিছু মহিলা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত জটিলতা বিকাশ করবে। বাইরে থেকে খুব বেশি তৈলাক্ত খাবার এবং খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। শিশুরা আজ ভাইরাল জ্বর বা মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলিও বিকাশ করতে পারে। আপনার বাবা-মা ভাল স্বাস্থ্যে আছেন তা নিশ্চিত করুন এবং তাদের বাড়িতে একটি সুখী পরিবেশের প্রতিশ্রুতি দিন। যাদের ফুসফুসের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের আরও ভাল চিকিত্সা যত্নের প্রয়োজন হবে।

    News/Astrology/বৃষ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes