    বৃষ রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    বৃষ রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।

    Published on: Dec 01, 2025 12:37 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃষ রাশি (এপ্রিল 21 - মে 20) মাসিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, শান্ত অধ্যবসায় এই মাসে অবিচল পুরষ্কার নিয়ে আসে আপনি ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে চলুন; পরিষ্কার পরিকল্পনা, ছোট আনন্দ এবং অবিচলিত সঞ্চয় সহায়তা। পারিবারিক সমর্থন বৃদ্ধি পায়; কাজের পরিবর্তনের সাথে ধৈর্য ধরুন এবং বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। ডিসেম্বর বৃষ রাশিকে স্থির এবং দয়ালু থাকতে বলে। কাজগুলি পরিকল্পনা করুন, তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন এবং প্রতি সপ্তাহে কিছুটা সঞ্চয় করুন। পরিবার শান্ত ও সুষ্ঠু পরামর্শ নিয়ে আসে। কাজ অবিচল মনোযোগকে পুরস্কৃত করে। ছোট ছোট আনন্দ উপভোগ করুন, বাড়ির রুটিন অনুসরণ করুন এবং পরে নতুন পরিকল্পনা করার আগে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। বৃষ রাশির প্রেমের রাশিফল এই মাসের অবিবাহিতরা পরিবার বা ধীর বন্ধুত্বের মাধ্যমে স্থিতিশীল লোকদের সাথে দেখা করে। দম্পতিরা রুটিন এবং ভাগ করে নেওয়া খাবারে স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পান; দুর্দান্ত অঙ্গভঙ্গির চেয়ে ছোট উপহার এবং শ্রবণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তর্কে একগুঁয়েমি নীরবতা এড়িয়ে চলুন- মৃদুভাবে কথা বলুন এবং সাধারণ ভিত্তি সন্ধান করুন। বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রবীণদের এবং পারিবারিক রীতিনীতিকে সম্মান করুন। একসাথে একটি শান্ত পরিদর্শন বা বাড়ির অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করুন। কোমলতা এবং চিন্তাশীল ক্রিয়াগুলি বিশ্বাসকে আরও গভীর করবে এবং ডিসেম্বর জুড়ে সম্পর্কগুলিতে শান্ত সুখ আনবে এবং সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্থায়ী পারিবারিক স্মৃতি তৈরি করবে। বৃষ রাশির রাশিফল এই মাসের রাশিফল কর্মক্ষেত্রে, অবিচল প্রচেষ্টায় জয়লাভ হয়। ছোট, পরিষ্কার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন এবং পরবর্তী কাজ শুরু করার আগে একটি কাজ শেষ করুন। ধারণাগুলি দয়া করে ভাগ করুন এবং সিনিয়রদের সহজ প্রতিক্রিয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করুন। প্রশিক্ষণ বা একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলিকে সহায়তা করবে। পরিকল্পনা ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণ পছন্দ বা বড় পদক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। টিমওয়ার্ক ছোট পুরষ্কার নিয়ে আসে; সহকর্মীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। রেকর্ডগুলি পরিপাটি রাখুন এবং সময়সীমা পূরণ করুন। একটি পরিমিত স্বীকৃতি বা নতুন দায়িত্ব এই মাসের শেষের দিকে আসতে পারে। নম্র থাকুন এবং অবিচলভাবে শিখতে থাকুন। বৃষ রাশির অর্থ রাশিফল এই মাসে আপনি যদি পরিকল্পনা করেন এবং কেনাকাটার আগে বিরতি দেন তবে অর্থ স্থির থাকে। উপহার এবং উৎসবের ব্যয়ের জন্য একটি সাধারণ বাজেট তৈরি করুন এবং শোভনীয় আইটেমগুলিতে অতিরিক্ত ব্যয় করবেন না। পরিবারের বিলগুলি পর্যালোচনা করুন, দামগুলি তুলনা করুন এবং অব্যবহৃত সদস্যতাগুলি বাতিল করুন। পরিবার বা পার্শ্ব কাজ থেকে সামান্য অতিরিক্ত উপার্জন বা উপহার হাজির হতে পারে। বড় অংকের ঋণ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আরাম তৈরি করতে এবং বিস্ময় পরিচালনা করতে প্রতি সপ্তাহে আয়ের একটি নির্দিষ্ট ছোট অংশ সঞ্চয় করুন এবং একটি ছোট উৎসব তহবিলের পরিকল্পনা করুন। বৃষ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই মাসে স্থির, মৃদু যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। প্রতিদিন হাঁটুন, হালকা স্ট্রেচ করুন এবং একটি নিয়মিত ঘুমের সময়সূচী রাখুন। সাধারণ নিরামিষ খাবার খান, গভীর রাতে ভারী স্ন্যাকস এড়িয়ে চলুন এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। মনকে শান্ত করার জন্য শান্ত চিন্তাভাবনা বা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার সময় দিন। আপনি যদি ক্লান্ত বোধ করেন তবে তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিন এবং আপনার পরিবারকে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। একটি ছোট স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা দাঁতের পরিদর্শন সহায়ক হবে এবং বড় সমস্যাগুলি রোধ করবে; প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন। বৃষ রাশির রাশির গুণাবলী শক্তি: আবেগপ্রবণ, ব্যবহারিক, সূক্ষ্ম, রোগী, শৈল্পিক, সহানুভূতিশীল দুর্বলতা: অসহিষ্ণু, নির্ভরশীল, একগুঁয়েমি প্রতীক: ষাঁড়ের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: ঘাড় এবং গলা চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্র শুভ রঙ: গোলাপী ভাগ্যবান সংখ্যা: 6 শুভ পাথর: ওপাল বৃষ রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা রাশি, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Taurus Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Choose sun sign to read horoscope

