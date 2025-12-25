Edit Profile
    2026 Astrology: ২০২৬-এ এই ৪ রাশিকে চলতে হবে সাবধানে! মেনে চলুন এই সব সতর্কতা, কী বলছে জ্যোতিষমত?

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ২০২৬ সালকে কর্মফলের বছর হিসেবে মনে করা হচ্ছে, যা মীন রাশির মধ্য দিয়ে শনির দীর্ঘস্থায়ী গোচরের কারণে ঘটে। এর ফলে বেশ কিছু রাশির জন্য আগামী বছর খুব একটা শুভ হবে না। জেনে নিন কোন কোন রাশি।

    Published on: Dec 25, 2025 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    যদিও কোনও বছরই সম্পূর্ণরূপে দুর্ভাগ্যজনক নয়, তবুও সাড়ে সাতি এবং ধাইয়া মতো পর্যায়গুলি বিলম্ব, ক্ষতি এবং স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আর এর ফলে বেশ কিছু রাশির জন্য আগামী বছর খুব একটা শুভ হবে না। জেনে নিন কোন কোন রাশি।

    এই ৪ রাশির জন্য মোটেই শুভ নয় নতুন বছর ২০২৬! মেনে চলুন এই সব সতর্কতা
    মেষ রাশির জাতকদের জন্য ২০২৬ সাল সাড়ে সাতির সূচনা হবে। কারণ শনি ক্ষতি এবং বিচ্ছিন্নতার দ্বাদশ ঘরে প্রবেশ করবে। অপ্রত্যাশিত খরচ, বিশেষ করে চিকিৎসা বিল বা মেরামতের খরচ বাড়তে পারে। ঘুমের সমস্যা, মানসিক চাপ বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক শৃঙ্খলা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিশেষ করে পা এবং চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে, এই বছরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    সিংহ রাশির মুখোমুখি অষ্টমে শনি। বছরের মাঝামাঝি, কেতুর প্রবেশ অস্থিরতাকে তীব্র করে তুলবে। কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই কাজ আটকে যেতে পারে। আর্থিক চাপ অনুভব করতে পারেন। দুর্ঘটনা বা ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি রয়েছে, যার ফলে ভ্রমণ, কাজ এবং বিনিয়োগে সতর্কতা অপরিহার্য।

    ধনু রাশির জাতক জাতিকারা কান্তক শনির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন কারণ শনি চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে, যা পারিবারিক শান্তিকে প্রভাবিত করছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়, যানবাহন সংক্রান্ত সমস্যা বা আইনি বিরোধ দেখা দিতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বেগ মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে। সাবধানে গাড়ি চালানো, আপডেটেড বীমা এবং আকস্মিক সম্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

    মীন রাশির জাতক জাতিকারা সাড়ে সাতির সবচেয়ে তীব্র পর্যায় অনুভব করেন, যেখানে শনি সরাসরি চন্দ্র রাশিকে প্রভাবিত করে। মানসিক ক্লান্তি, আত্ম-সন্দেহ এবং বিলম্বিত সাফল্য সাধারণ। কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে পারে। ঝুঁকির পরিবর্তে, এই বছর ধৈর্য, রুটিন, ধ্যান এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার পক্ষে উপযুক্ত।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

