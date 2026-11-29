শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
2027 Lucky Zodiac Signs: ২০২৭ সালে গাড়ি-বাড়ি কেনার ইচ্ছে? স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা এই ৪ রাশির, জ্যোতিষমত রইল
২০২৭ সাল মেষ, বৃষ, সিংহ এবং ধনু রাশির বাসিন্দাদের জন্য বাড়ি ও যানবাহন কেনার ক্ষেত্রে অনুকূল হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, এই রাশির মানুষরা বাড়ি বা নতুন গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেতে পারেন।
নতুন বছর ২০২৭ কিছু রাশিচক্রের জন্য অনেক ভালো সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। এই বছর বিশেষভাবে বিশেষ হতে পারে তাদের জন্য যারা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি কেনার বা নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, মেষ, বৃষ, সিংহ এবং ধনু রাশির বাসিন্দারা সম্পত্তি ও যান সম্পর্কিত বিষয়ে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারের সমর্থনের পাশাপাশি আর্থিক অবস্থাতেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
মেষ
মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ২০২৭ বাড়ি ও সম্পত্তির দিক থেকে ভালো হতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখছেন, তারা এই বছর এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারের সহায়তায় আপনি বাড়ি কেনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে পারেন। কর্মরতদের আয়ের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এটি বাড়ি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ সহজ করতে পারে। নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনাও এগিয়ে যেতে পারে। যারা ইতিমধ্যে গাড়ি কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা ভালো ডিল পেতে পারেন।
বৃষ
নতুন বছর বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আরাম ও সুবিধার দিক থেকে ভালো হতে পারে। যারা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা এই বছর একটি ভালো অপশন খুঁজে পেতে পারেন। পরিবারসহ সম্পত্তিতে বিনিয়োগের ধারণাও এগিয়ে যেতে পারে। আয় বাড়ার সঙ্গে আপনার আর্থিক অবস্থা আগের তুলনায় উন্নত হতে পারে। যারা পুরনো গাড়ি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি গৃহস্থালির প্রয়োজনেও খরচ করতে পারেন। তবে, কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই আপনার বাজেট পরীক্ষা করুন।
সিংহ
সিংহ রাশির বাসিন্দারা ২০২৭ সালে সম্পত্তি সংক্রান্ত ভালো খবর পেতে পারেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি কেনার চেষ্টা করছেন তারা সফলতার আশা করতে পারেন। কেউ নতুন বাড়ি কিনতে পারেন, আবার কেউ তাদের পুরনো বাড়ি মেরামত বা পরিবর্তন করতে পারেন। গাড়ি উপভোগ করার সুযোগও থাকে। চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে। এটি আপনার বাড়ি ও গাড়ির বড় খরচ পরিচালনা সহজ করে তুলতে পারে। সম্পত্তি কেনার সময় সবসময় আপনার নথিপত্র পরীক্ষা করুন।
ধনু
ধনু রাশির বাসিন্দাদের জন্য ২০২৭ সাল বাড়ি ও যানবাহন সম্পর্কিত সুখ নিয়ে আসতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে নিজের বাড়ি কেনার জন্য অপেক্ষা করছেন, তারা এই বিষয়ে ভালো খবর পেতে পারেন। আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। নতুন গাড়ি কেনার ইচ্ছাও পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আয় বাড়ানোর পথ খুলে দিতে পারে। আর্থিক বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া সুফল বয়ে আনতে পারে। পরিবারের ও পারিবারিক চাহিদার খরচ বছরের মধ্যে বাড়তে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)