Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির ভালো সময় এপ্রিলের প্রথমের দিকেই শুরু! ভাগ্যে কী কী আসছে?

    ২ এপ্রিল, মঙ্গল মীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। শনি ইতিমধ্যে এই রাশিচক্রে উপস্থিত রয়েছে, তাই উভয় গ্রহের সংমিশ্রণ তৈরি হবে যুতি। 

    Published on: Mar 27, 2026 3:21 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২ এপ্রিল, মঙ্গল মীন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। শনি ইতিমধ্যে এই রাশিচক্রে উপস্থিত রয়েছে, তাই উভয় গ্রহের সংমিশ্রণ তৈরি হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে শক্তি, সাহস এবং ভূমির গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে শনিকে কর্ম এবং ফলাফলের গ্রহ বলা হয়, তাই তাঁকে দণ্ডনায়ক বলা হয়। উভয় গ্রহই প্রকৃতিতে কঠোর বলে মনে করা হয়, তাই তারা একই রাশিতে এলে তাদের প্রভাব কিছুটা ভারী হতে পারে। তবে প্রতিটি রাশিচক্রের উপর এর প্রভাব বিভিন্নভাবে দেখা যায়। কিছু রাশির চিহ্নগুলি শুভ ফলাফল পাবে এবং কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি অশুভ ফলাফল পাবে।

    এই রাশিচক্রের শুভ দিনগুলি 2 এপ্রিল থেকে শুরু হবে, শনির পাশাপাশি মঙ্গল দেবও কৃপা করবেন
    ২ এপ্রিল থেকে, মীন রাশিতে মঙ্গল এবং শনির সংমিশ্রণের সাথে তৈরি হবে যুতি। এরফলে বহু রাশির জীবনে সুখ, শান্তি আসতে চলেছে।

    এই পরিস্থিতিতে আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে আপনি ফলাফলও পাবেন। নতুন উপার্জনের সুযোগ পেতে পারেন। তবে কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলাই ভালো।

    মিথুন - মিথুন রাশির জন্য, এই যুতি ১০ তম ঘরকে প্রভাবিত করবে, যা ক্যারিয়ার এবং কাজের সাথে সম্পর্কিত। এই সময়ে, আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় ভাল সুযোগ পেতে পারেন। কাজের কারণে স্বীকৃতিও বাড়তে পারে। আপনি বন্ধু এবং পরিচিতদের কাছ থেকেও উপকৃত হতে পারেন।

    সিংহ - সিংহ রাশির রাশির চিহ্নগুলির জন্য, এই সংমিশ্রণটি ৮ তম ঘরে গঠিত হচ্ছে। এই বাড়িটি আকস্মিক পরিবর্তন এবং লাভের সাথে যুক্ত। এই সময়ে, আপনি হঠাৎ সুবিধা পেতে পারেন, বিশেষত অর্থের ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে আপনার স্বীকৃতি ও সম্মানও বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভাল থাকার লক্ষণ রয়েছে।

    তুলা রাশি - তুলা রাশির রাশির জন্য, এই সংমিশ্রণটি ষষ্ঠ তম ঘরকে প্রভাবিত করবে। এই বাড়িটি শত্রু, ঋণ এবং স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। এই সময়ে, আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারেন। প্রতিযোগিতায়ও ভালো পারফরম্যান্স হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

    কুম্ভ- কুম্ভ রাশির জন্য, এই সংমিশ্রণটি দ্বিতীয় ঘরকে প্রভাবিত করবে, যা সম্পদ এবং বক্তৃতার সাথে সম্পর্কিত। এই সময়ে, আপনি অর্থের দিক থেকে সুবিধা পেতে পারেন। তবে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে পরিবারে মতপার্থক্য থাকতে পারে, তাই কথা বলার সময় আপনাকে কিছুটা সংযম বজায় রাখতে হবে।

    মোট প্রভাব কী হবে- মীন রাশিতে শনি এবং মঙ্গলের সংমিশ্রণ মিশ্রিত বলে মনে করা হয়। যদিও কিছু রাশিচক্র কঠোর পরিশ্রমের পরে উপকার করবে, তবে কিছু ক্ষেত্রে সাবধানতাও প্রয়োজন হবে। এই সময়ে, তাড়াহুড়ো এড়ানো এবং সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির ভালো সময় এপ্রিলের প্রথমের দিকেই শুরু! ভাগ্যে কী কী আসছে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes