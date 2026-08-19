Lucky Zodiac signs: সেপ্টেম্বর ২০২৬ নিয়ে আসবে সুখের সময়! গ্রহের কৃপায় লাকির লিস্টে ৫ রাশি

Lucky Zodiac signs: সেপ্টেম্বর ২০২৬ নিয়ে আসবে সুখের সময়! গ্রহের কৃপায় লাকির লিস্টে ৫ রাশি
সেপ্টেম্বর মাসটি খুব ভালো হতে চলেছে। এই মাসে রাজযোগ গঠিত হচ্ছে এবং এই গ্রহগুলির কারণে, রাজযোগ অনেক রাশিচক্রের জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে, যা অনেক রাশির জন্য উপকার তৈরি করবে।
সেপ্টেম্বর মাসটি খুব ভালো হতে চলেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ভদ্রাযোগ, মালব্য রাজযোগ, লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ গঠিত হচ্ছে। এই তিনটি রাজযোগ অত্যন্ত বিশেষ। এই তিনটি রাজযোগ গঠনের সাথে সাথে অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল যোগ তৈরি হচ্ছে।
রাজযোগের উপকারিতা কী ?
সেপ্টেম্বর মাসে, অনেক রাশিচক্রের জন্য রাজযোগ থেকে উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে। এই রাজযোগের কারণে, অনেক রাশিচক্র সুখ এবং সম্পদ লাভ করে। আপনি অর্থের সুবিধা পাবেন এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবেন। এই রাজযোগকে অত্যন্ত বিশেষ বলে মনে করা হয়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে, তুলা রাশিতে শুক্রের সাথে বুধের সংযোগের কারণে, লক্ষ্মী নারায়ণ যোগও গঠিত হবে।সেপ্টেম্বরের শুরুতে, বুধ তার রাশিচক্র কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে, যা ভদ্র রাজ যোগ গঠন করবে।
কোন রাশিচক্রের জন্য যোগগুলি রাজযোগ থেকে উপকৃত হয়?
বৃষ
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে যে কোনও বড় সমস্যা আপনার জন্য শেষ হয়ে যাবে। শত্রুরা শান্ত হবে এবং বন্ধুরা সমর্থন পাবে। ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকবে।
মিথুন
এই রাশির জন্য উপকার বয়ে আনবে। এই সময়ে আপনি যানবাহন এবং সম্পত্তি কিনতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্তগুলি সঠিক হবে, তাই আপনি আপনার ক্যারিয়ারেও নতুন দায়িত্ব পাবেন। আপনার ক্যারিয়ারে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। বিদেশ ভ্রমণও লাভজনক হবে।
কর্কট
এই রাশির মানুষের জন্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে মঙ্গল শক্তি বৃদ্ধি করবে, তাই গ্যাস হ্রাস করুন। আপনি কিছু নতুন পরিকল্পনা করবেন, যা উপকারী হবে।
তুলা
সেপ্টেম্বরের রাজযোগের কারণে তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা ভালো উপকার পাবেন। লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ থেকে আপনি সুখ ও সম্পদ পাবেন। আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি ব্যবসায়ও ভাল সুবিধা পাবেন।
মীন
এই রাশির জন্য এই রাজযোগের উপকারিতা কী, সেপ্টেম্বরে মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ভাল যোগ হবে, চাকরিতে আপনার জন্য ভাল যোগ রয়েছে। বৃহস্পতি উচ্চতর হয়ে আপনার উপকার করবে। সব মিলিয়ে এটি আপনার জন্য ভালো সময়।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More