    Shanidev Gochar: স্বয়ং দণ্ডনায়ক শনিদেব করবেন কৃপা! ১৭ মে পর্যন্ত ভাগ্য় সুপ্রসন্ন কাদের?

    shanidev transit:শনিদেব তাঁর অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা অনেক সময়ই একাধিক রাশির ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। তারফলে একগুচ্ছ রাশি লাভ পেতে পারে।

    Published on: Apr 22, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    shani transit: কেবল শনি দেবের রাশি নয়, নক্ষত্র ট্রানজিটও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষমতে শনিদেবকে দণ্ডনায়কও বলা হয়। শনির নক্ষত্র পরিবর্তন করা মেষ থেকে মীন রাশিকে প্রভাবিত করে। এই সময়ে, শনি দেব মীন রাশিতে বসে আছেন। শনি এই সময়ে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের চতুর্থ অবস্থানে ভ্রমণ করছেন।

    ১৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত বহু রাশি লাভ পেতে পারে।
    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ এ, শনি এই নক্ষত্রে প্রবেশ করেছেন। উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের শাসক গ্রহকে শনি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা মীন রাশির অধীনে আসে। এই নক্ষত্রের চতুর্থ পদে, শনি ১৭ মে, ২০২৬ বিকেল পর্যন্ত থাকতে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে, কিছু রাশির লোকেরা শনির এই নক্ষত্র পরিবর্তন থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। তবে জেনে নেওয়া যাক, লাকি কারা!

    ১৭ মে পর্যন্ত, এই রাশিগুলি সুখ থাকবে-

    কর্কট- উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির ট্রানজিট কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। পরিবারে সমৃদ্ধির পরিবেশ থাকবে। ক্যারিয়ার এবং আর্থিক অবস্থা ভাল হতে চলেছে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং জাঙ্ক ফুড খাওয়া হ্রাস করুন। একই সময়ে, ব্যবসায়ীরা একটি লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন। আপনার উপার্জন বাড়বে।

    মিথুন- এই মিথুন রাশির লোকদের জন্য, উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির ট্রানজিট শুভ প্রমাণিত হতে পারে। মন খুশি থাকবে। আপনার স্থগিত কাজ শুরু হতে পারে। পদোন্নতি সম্পর্কিত অনেক নতুন কাজও ক্যারিয়ারে পাওয়া যাবে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। একই সময়ে, প্রকৃতিতে সময় কাটানো আপনার পক্ষে ভাল হবে।

    বৃশ্চিক- উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির ট্রানজিট বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে ভাল চুক্তি পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দূর হবে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি চাপমুক্ত থাকবেন। আপনি বাচ্চাদের দিক সম্পর্কিত কিছু ভাল খবরও পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    ( বি.দ্র: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। এই প্রতিবেদন )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।

