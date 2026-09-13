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ভগবান গণেশের আশীর্বাদ পেতে আপনার রাশি অনুযায়ী এই কাজগুলি করুন, জানুন কার জন্য কোন নৈবেদ্য শুভ

বিশ্বাস করা হয় যে, বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকাদের স্বভাব এবং গ্রহের প্রভাব অনুসারে ঐতিহ্যগতভাবে ভগবান গণেশকে ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী নিবেদন করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, আপনার রাশি অনুযায়ী গণেশ চতুর্থীতে কোন প্রতিকারগুলি শুভ বলে মনে করা হয়।

Published on: Sep 13, 2026, 18:05:13 IST
By Suman Roy
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গণেশ চতুর্থীর দিনটি ভগবান গণেশের পূজার জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, যথাযথভাবে ভগবান গণেশের পূজা করলে জীবনের কষ্ট কমে যায় এবং শুভ কর্মে সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয়। এই শুভ উপলক্ষে, আপনার রাশি অনুযায়ী ভগবান গণেশকে প্রসাদ নিবেদন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। ভগবান গণেশকে বিভিন্ন প্রসাদ নিবেদনের এই প্রথাটি বিভিন্ন রাশির প্রকৃতি এবং গ্রহের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, আপনার রাশি অনুযায়ী গণেশ চতুর্থীতে কোন প্রতিকারগুলি শুভ বলে বিবেচিত হয়।

ভগবান গণেশের আশীর্বাদ পেতে আপনার রাশি অনুযায়ী এই কাজগুলি করুন
ভগবান গণেশের আশীর্বাদ পেতে আপনার রাশি অনুযায়ী এই কাজগুলি করুন

মেষ রাশি

  • মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা ভগবান গণেশকে লাল ফুল ও মোদক নিবেদন করতে পারেন।
  • আপনার কাজের বাধা দূর করতে এবং সাফল্য লাভের জন্য ভগবান গণেশের কাছে প্রার্থনা করুন।
  • বিশ্বাস করা হয় যে, এটি কর্মজীবনে ও পেশাগত জীবনে উন্নতির সুযোগ করে দিতে পারে।

বৃষ রাশি

  • বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভগবান গণেশকে সাদা ফুল নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়।
  • পূজার সময় ভগবান গণেশকে দুধ ও পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করুন।
  • ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই প্রতিকারটি ঘরে শান্তি বজায় রাখতে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

মিথুন

  • মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে দূর্বা ও সবুজ রঙের মিষ্টি নিবেদন করা উচিত।
  • পূজার সময় আর্থিক সমস্যা ও অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করার জন্য প্রার্থনা করুন।
  • বিশ্বাস করা হয় যে, এই সমাধানটি আর্থিক সমস্যা হ্রাস করতে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

কর্কট

  • কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে নারকেল ও দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টি নিবেদন করা উচিত।
  • পূজা চলাকালীন মানসিক শান্তি ও ইতিবাচক চিন্তার জন্য প্রার্থনা করুন।
  • বিশ্বাস করা হয় যে এটি মানসিক চাপ কমাতে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

সিংহ রাশি

  • সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে রক্তচন্দন ও গুড় নিবেদন করা উচিত।
  • পূজার সময় কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও সম্মানের জন্য প্রার্থনা করা শুভ বলে মনে করা হয়।
  • ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই প্রতিকারটি কর্মজীবনে উন্নতি ও সম্মান অর্জনে সহায়ক হতে পারে।

কন্যা রাশি

  • কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে মুগ ডাল এবং দূর্বা নিবেদন করা উচিত।
  • ভগবান গণেশের পূজা করার সময় সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার জন্য প্রার্থনা করুন।
  • বিশ্বাস করা হয় যে এই প্রতিকার স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে এবং কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।

তুলা রাশি

  • তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভগবান গণেশকে গোলাপ ফুল ও সুগন্ধি নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়।
  • পূজার সময় বিবাহিত জীবন ও প্রেম সম্পর্কে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন।
  • ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই প্রতিকারটি সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি

  • বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে ডালিম ও লাড্ডু নিবেদন করা উচিত।
  • পূজার সময় আর্থিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করুন।
  • বিশ্বাস করা হয় যে, এই প্রতিকারটি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার এবং আকস্মিক লাভের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে পারে।

ধনু রাশি

  • ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে হলুদ মিষ্টি ও হলুদ নিবেদন করা উচিত।
  • বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করতে পারে এবং যারা চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা তাদের কর্মজীবনে উন্নতির জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।
  • ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই প্রতিকারটি শিক্ষা ও পেশাগত জীবনে সাফল্যের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়।

মকর রাশি

  • মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে তিলের লাড্ডু নিবেদন করা উচিত।
  • এছাড়াও, পূজার সময় শনি সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।
  • ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই প্রতিকারটি শনি সম্পর্কিত বাধাগুলিকে শান্ত করে এবং জীবনে আসা বাধাগুলি হ্রাস করে বলে মনে করা হয়।

কুম্ভ রাশি

  • কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভগবান গণেশকে নীল ফুল ও গুড় নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয়।
  • পূজার সময় দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়া এবং সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করুন।
  • বিশ্বাস করা হয় যে, এই প্রতিকারটি বাধা হ্রাস করতে এবং অগ্রগতির নতুন পথ উন্মোচন করতে সাহায্য করতে পারে।

মীন রাশি

  • মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের ভগবান গণেশকে কলা ও হলুদ ফুল নিবেদন করা উচিত।
  • পূজার সময় পরিবারের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা শুভ হবে।
  • ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, এই প্রতিকারটি বাড়িতে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখতে এবং পারিবারিক সুখ বাড়াতে সহায়ক বলে মনে করা হয়।
  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/ভগবান গণেশের আশীর্বাদ পেতে আপনার রাশি অনুযায়ী এই কাজগুলি করুন, জানুন কার জন্য কোন নৈবেদ্য শুভ

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