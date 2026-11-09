Tomorrow 10 November 2026 dainik rashifal: আগামিকাল কেমন কাটবে! ১০ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
আগামিকাল ১০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
১০ নভেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার। এই দিনেভগবান বজরংবলীর পুজো করা হয় হিন্দুধর্মমতে। এই দিনটি কেমন কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল।দেখে নিন জ্যোতিষমত।
মেষ
আজ, বাড়ি এবং অর্থের জন্য সহজ পরিকল্পনা চাপ হ্রাস করবে। দিনটি লাভজনক হতে চলেছে। কাজকে ভাগ করুন। ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, আরও নিরাপদ বোধ করুন এবং সামনের নতুন সুযোগের জন্য প্রস্তুত থাকুন।
বৃষ
স্মার্ট পরিকল্পনা বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্রে ভাল ফলাফল আনতে পারে। এটি আরাম, গভীর বিশ্বাস, শান্তি এবং ধৈর্য বজায় রাখবে। ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং ব্যবহারিক পছন্দগুলিতে মনোনিবেশ করুন।
মিথুন
আপনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ এবং উত্পাদনশীল বোধ করবে। বিলম্ব হলে ধৈর্য ধরুন। স্নেহের সাথে কথা বলুন, নোট রাখুন এবং ছোট জয়গুলি উদযাপন করুন। আজ অবিরাম যত্নের দাবি করে।
কর্কট
ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করুন। সহজ কাজগুলিতে মনোনিবেশ করুন। প্রতিশ্রুতি রাখুন এবং কথা বলার চেয়ে বেশি শুনুন। বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্রে ছোট উন্নতি আস্থা তৈরি করে। নতুন পথ দেখা যাবে।
সিংহ
আপনি আর্থিকভাবে আছেন, আপনি ভাল। এই সপ্তাহটি অবিচ্ছিন্ন গতি নিয়ে আসবে। ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্ক, কাজ এবং ব্যক্তিগত রুটিনে স্পষ্ট অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে। আপনি আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের সাথে সঠিক দিকনির্দেশনা পাবেন।
কন্যা
স্বাস্থ্য এবং অর্থ উভয়ই ইতিবাচক। বুদ্ধিমান অর্থের সিদ্ধান্ত নিন। রোমান্টিক বিষয়গুলি সমাধানের জন্য আরও ভাল বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। আপনি পেশাদার সাফল্য পাবেন। স্বাস্থ্যও আজ ইতিবাচক।
তুলা
কোনও বড় আর্থিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। আজ আপনার প্রেমের জীবনকে সৃজনশীল করে তুলুন এবং আপনার পেশাদার জীবনে উত্পাদনশীল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিন।
বৃশ্চিক
এই রাশি আপনার আর্থিক এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ইতিবাচক অবস্থায় থাকবে। সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন। আপনি অফিসে নতুন ভূমিকা নেওয়ার কথাও ভাবতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে।
ধনু
স্বাস্থ্যের পথে ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। আপনার উত্তেজনাপূর্ণ প্রেম জীবন একটি উত্পাদনশীল পেশাদার জীবনের সমর্থনও পাবে। আপনি আজ গুরুত্বপূর্ণ স্টক সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করতে পারেন।
মকর
বুদ্ধিমান অর্থের সিদ্ধান্ত নিন। রোমান্টিক বিষয়গুলি সমাধানের জন্য আরও ভাল বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। আপনি পেশাগত বিষয়ে সাফল্য পাবেন। আর্থিকভাবে, আপনি আজ ভাল অবস্থায় রয়েছেন।
কুম্ভ
আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আপনার প্রেম জীবনকে সৃজনশীল রাখুন। আপনার পেশাগত জীবনে উত্পাদনশীল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিন। স্বাস্থ্য এবং অর্থ উভয়ই আপনার জন্য ইতিবাচক।
মীন
প্রেমে ব্যস্ত থাকুন। এটি আপনাকে ভাল বোধ করবে এবং আপনার পেশাদার উত্পাদনশীলতাও উন্নত হবে। কিছু মীন রাশির বাসিন্দারা বিনিয়োগে সাফল্য পাবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More