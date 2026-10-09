Tomorrow 10 october 2026 mahalaya horoscope: মহালয়া ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল মেষ থেকে মীনের ১২ রাশির ভাগ্যফল জ্যোতিষমতে

Tomorrow 10 october 2026 mahalaya horoscope: মহালয়া ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল মেষ থেকে মীনের ১২ রাশির ভাগ্যফল জ্যোতিষমতে
১০ অক্টোবর, ২০২৬ শুক্রবার 12 টি রাশিচক্রের জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। কিছু রাশিচক্র চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে, তারপরে কাউকে ব্যয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।
আগামিকাল শনিবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে হনুমান জি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। এদিকে, আগামিকাল শনিবার, ১০ অক্টোবর পড়ছে মহালয়া। ২০২৬ সালের মহালয়া, মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, তা দেখে নিন দৈনিক রাশিফলে।
মেষ রাশি-আপনার দিনটি ভাল থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আরও ভাল পরিস্থিতি থাকতে পারে। ব্যবসায় নতুন কাজ শুরু করার ধারণা তৈরি হতে পারে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি মধ্যম থাকবে। কিছু কাজে মন কিছুটা কম থাকবে। ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে, তবে কোনও বড় ক্ষতির লক্ষণ নেই। কাছাকাছি একটি লাল জিনিস রাখা শুভ হবে।
বৃষ রাশি- মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে। মানসিক চাপ বাড়তে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ছোট ছোট বিষয়গুলি নিয়ে তু-তু, আই-আই থাকতে পারে। কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে বিভ্রান্তি থাকবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য মধ্যম থাকবে। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল থাকবে। কালীজিকে প্রণাম করা শুভ হবে।
মিথুন রাশি-বাড়িতে কোনও বিষয়ে মতবিরোধ হতে পারে। কোনও বড় বিবাদ হবে না, তবে একে অপরের কথা ভুল বোঝার পরিস্থিতি হতে পারে। জমি, বিল্ডিং বা যানবাহন কেনার জন্য আপনাকে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে। কাজ বিলম্বিত হবে, তবে কাজ শেষ হবে। ব্যবসা ভাল চলবে। কালীজিকে প্রণাম করা শুভ হবে।
কর্কট - স্বাস্থ্য মাঝারি থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে দিনটি ভাল থাকবে। ব্যবসার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক থাকবে। খুব বেশি লাভ নেই এবং কোনও বড় ক্ষতি নেই। সামগ্রিকভাবে, পরিস্থিতি নিরপেক্ষ হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে। লাল রাখা শুভ হবে। কাছাকাছি বস্তু।
সিংহ - অর্থের ক্ষতি এড়িয়ে চলুন। এখনই বিনিয়োগ এড়ানো ভাল হবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি মধ্যম থাকবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে। অর্থ সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
কন্যা রাশি- উদ্বেগ এবং অস্থিরতা আজ থাকতে পারে। মনে উৎসাহ থাকবে, তবে শক্তির স্তর কিছুটা কম থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে দিনটি ভাল হবে। ব্যবসাও ভাল হবে। কাজের বিষয়ে খুব বেশি চাপ নেবেন না। শনি দেবকে প্রণাম করা শুভ হবে।
তুলা রাশি - মাথা ব্যথা এবং চোখ সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মন কিছুটা বিচলিত হবে। অজানা ভয় বা উদ্বেগের পরিস্থিতিও হতে পারে। তবে স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল থাকবে। প্রেম এবং সন্তানের বিষয়গুলি মধ্যম থাকবে। ব্যবসা ভাল হবে। শনি দেবকে প্রণাম করা শুভ হবে।
বৃশ্চিক রাশি - আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। সেখানে থাকবে। পুরানো উৎস থেকে অর্থের সুবিধাও পাবেন। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে পরিস্থিতি ভাল থাকবে। ব্যবসা খুব ভাল করবে। ভ্রমণ খুব মজাদার হবে না, তবে ভ্রমণ উপকারী হবে। সূর্যকে জল দেওয়া শুভ হবে।
ধনু রাশি- ব্যবসায় কিছুটা শিথিলতা থাকবে। তবে ক্ষতির কোনও লক্ষণ নেই। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়েও অসাবধান হবেন না। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি মধ্যম থাকবে। ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজে এগিয়ে যান। বজরংবলীকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।
মকর রাশি- ভাগ্যের ভিত্তিতে কোনও কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না। তবে পরিস্থিতি নেতিবাচক নয়। যাত্রা খুব ভাল হবে না। অপমানিত হওয়ার কিছুটা ভয় থাকতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়গুলি খুব ভাল হবে। কালীজিকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।
কুম্ভ রাশি- আঘাত লাগতে পারে। কোনও সমস্যায় পড়া এড়িয়ে চলুন। পরিস্থিতি কিছুটা প্রতিকূল হবে, তাই সাবধানে এগিয়ে যান। স্বাস্থ্য মধ্যম থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি খুব ভাল থাকবে। ব্যবসাও ভাল হবে। গণেশকে প্রণাম করা শুভ হবে।
মীন রাশি -আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ভাল লাগবে না। স্বাস্থ্যও কিছুটা মধ্যম থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়ে উৎসাহ কম থাকবে। মন কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে। ব্যবসা প্রায় ঠিক চলবে। খুব বেশি চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। শিবের জলভিষেক করা শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More