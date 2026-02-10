Edit Profile
    11 February 2026 daily Horoscope: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল বুধবার কেমন কাটবে? ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    ১১ ফেব্রুয়ারি পড়ছে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের ‘প্রমিস ডে’। এই দিন কেমন কাটবে আজই দেখে নিন।

    Published on: Feb 10, 2026 4:02 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের ‘প্রমিস ডে’। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র বুধবার দিনটি কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    মেষ থেকে মীনের আগামিকাল বুধবার কেমন কাটবে? ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল
    মেষ

    প্রেম জীবনে রোম্যান্স থাকবে। নেটওয়ার্কিং বা পুরানো বন্ধুদের সাহায্যে নতুন সুযোগ পাওয়া যায়। স্কুলে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের রহস্য হবে যে তারা মুখস্থ করার পরিবর্তে গভীর শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে।

    বৃষ

    বৃষ রাশি ১১ ফেব্রুয়ারি, তাড়াহুড়ো করে ব্যয় করার পরিবর্তে, আপনার বুদ্ধিমানের সাথে পরিকল্পনা করা উচিত। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আপনি আপনার সমস্ত মুলতুবি কাজ শেষ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।

    মিথুন

    ১১ ফেব্রুয়ারি, লোকেরা অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে। অর্থের দিক থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। কারও দায়িত্ব বাড়বে, কিন্তু একইসঙ্গে আপনাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

    কর্কট

    ১১ ফেব্রুয়ারি, রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। ইতিবাচক শক্তির প্রবাহের জন্য প্রস্তুত থাকুন কারণ প্রেমের সংযোগ দৃঢ় হবে। ভ্রমণ বা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

    সিংহ

    ১১ ফেব্রুয়ারি অবিলম্বে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়াতে সাবধানতা অবলম্বন করুন। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই জরুরি। রোমান্টিক হোন। আপনি এমন কারও প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন যিনি আপনার মতো জ্ঞানী কাউকে চান।

    কন্যা

    ১১ ফেব্রুয়ারি, বাইরে কোনও সম্পর্কের সন্ধান করার আগে আপনার প্রয়োজনগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি জীবনধারা বিকাশ করুন যা আপনাকে সুখের অনুভূতি দেয়, তা কোনও শখের কিছু শেখার মাধ্যমে, আপনার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার মাধ্যমে বা নতুন জিনিস আবিষ্কারের মাধ্যমে হতে পারে।

    তুলা

    ১১ ফেব্রুয়ারি, মনে রাখবেন যে আপনি যদি অসুবিধার মুখোমুখি হন তবে আপনি আরও শক্তিশালী হতে পারেন। বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারেন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সাথে আপনার মিথস্ক্রিয়া রোমাঞ্চকর হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    ১১ ফেব্রুয়ারি অপ্রত্যাশিত সম্পর্কের জন্য আপনার হৃদয় উন্মুক্ত রাখুন। মহাবিশ্ব আপনাকে রোমাঞ্চকর সুযোগ এনে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং আপনাকে আপনার মনকে খোলা রাখতে হবে এবং সেই মুহুর্তটি ক্যাপচার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

    ধনু

    ১১ ফেব্রুয়ারি, আপনি কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন। যে কোনও মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝি পরিপক্কতার সাথে মোকাবেলা করুন। আপনার সঙ্গীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর মনোযোগ দিন এবং আপনার পয়েন্ট প্রকাশ করার সময় বোঝার সাথে প্রতিক্রিয়া জানান।

    মকর

    ১১ ফেব্রুয়ারি, আপনাকে আপনার সম্পর্কের ব্যক্তিগত বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করার একটি বিরল সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিজের সম্পর্কে আরও জানার এবং অন্যের প্রত্যাশার কাছে আত্মসমর্পণ না করে ইতিবাচক পরিবর্তন করার জন্য এই সুযোগটি ব্যবহার করুন।

    কুম্ভ

    ১১ ফেব্রুয়ারি দিনে আপনি যেমন খুশি বোধ করবেন, তাই যারা আপনার সাথে থাকতে চান তাদের কাছে আপনি স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন। নিজের সুখকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় নতুন লোকের সাথে দেখা করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

    মীন

    এই দুনিয়া আপনাকে সামাজিক জগতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। আপনি যে নিয়ম তৈরি করেছেন তা থেকে মুক্ত থাকুন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

