Tomorrow 11 october 2026 dainik rashifal: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল

Tomorrow 11 october 2026 dainik rashifal: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ১১ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
শুরু হয়ে গিয়েছে দেবীপক্ষ। দুর্গাপুজোর এই সময়কালে আগামিকাল ১১ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখা যাক।
১১ অক্টোবর, রবিবার। শুরু হচ্ছে নবরাত্রি। এমন শুভ দিনে মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। জ্যোতিষমত দেখে নিন।
মেষ
আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবেন। পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি আপনার মায়ের সমর্থন পাবেন। বন্ধুর সহায়তায় অর্থ পাওয়া যাবে। বিল্ডিং বা রিয়েল এস্টেটের সুখ বাড়বে। চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আয় বাড়বে।
বৃষ
আপনার বিনিয়োগ এড়ানো উচিত, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করার লক্ষণ রয়েছে। আর্থিকভাবে দিনটি ভাল যাবে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে। ব্যবসায় অগ্রগতির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পরিবারে সুখ আসবে।
মিথুন
আপনার আর্থিক বোঝা বাড়বে। আপনি যদি দলীয় ক্রিয়াকলাপে যোগ দেন তবে আপনি নতুন বন্ধু তৈরি করবেন। আপনার আশেপাশের লোকেরা এমন কিছু করতে পারে যার কারণে আপনার স্ত্রী আবার আপনার প্রেমে পড়বেন। আপনি সফলভাবে কাজ করতে সফল হবেন। আপনি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে অংশ নেবেন। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল হতে চলেছে।
কর্কট
আপনি যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। যারা কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তারা আজ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া নেটিভরা সুসংবাদ পেতে পারেন। কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করে আপনার দিনটি তৈরি করবে।
সিংহ
দিনটি আপনার জন্য সুখ এবং সুখে পূর্ণ দিন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বাবার কোনও পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি কাজ থেকে সময় বের করতে পারেন এবং বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা করতে পারেন। প্রেমে সফল হওয়ার কল্পনা করতে কাউকে সহায়তা করুন। আজ কিছু অকেজো কাজের কারণে আপনার অবসর সময় নষ্ট হবে। আজ আপনি আপনার স্ত্রীর ভালবাসার উষ্ণতা অনুভব করবেন।
কন্যা
ফিট থাকার জন্য ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন। আপনি যদি অর্থ সম্পর্কিত কোনও ক্ষেত্রে আটকে থাকেন তবে আজ আদালত আপনার পক্ষে রায় দেবে। আপনি আর্থিক সুবিধা পাবেন। প্রেমিক এবং বান্ধবীদের মধ্যে ফাটল দেখা দিতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। চাকরি পরিবর্তনের জন্য নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে।
তুলা
মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের সাহায্য নিন। দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ সম্ভব। আপনি কোনও অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনি যদি আজকের কাজটি আগামীকালের জন্য স্থগিত করে থাকেন তবে আপনাকে বিরূপ পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। আর্থিকভাবে, দিনটি ভাল হতে চলেছে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বের জন্য নতুন সুযোগ পাবেন।
বৃশ্চিক
স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আর্থিক অবস্থার উন্নতি নিশ্চিত। দিনটি আপনার পরিবারে সুখের উপহার আনতে পারে। এটি আপনার সম্পর্কের উন্নতি করার পরিবর্তেও নষ্ট করতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে দিনটি ভাল যাবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন।
ধনু
আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বৃদ্ধি পাবে। শক্তি বাড়ানো কাজকে ত্বরান্বিত করবে। যারা কারও কাছ থেকে অর্থ ধার নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। রোম্যান্সের কোনও আশা নেই। আপনার স্ত্রী আজ কঠিন পরিস্থিতিতে আপনাকে সমর্থন করবেন। ব্যবসায়িক দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক হতে চলেছে।
মকর
আপনি মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবেন। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করার জন্য আপনি অতীতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা আজ ফলপ্রসূ হবে। আপনার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ হবে - যা আপনার এবং আপনার পুরো পরিবারের জন্য সুখ বয়ে আনবে। আপনি দীর্ঘ সময় পরে বন্ধুদের সাথে মজা করতে পারেন, তবে আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না।
কুম্ভ
আপনার পারিবারিক সমস্যা হতে পারে, তবে চিন্তা করার দরকার নেই, আপনি সেগুলি সমাধান করবেন। দিনটি আর্থিকভাবে ভাল হতে চলেছে। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সহায়তায় আপনি যে কোনও কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আপনার স্ত্রী অন্যের বিরূপ প্রভাবের অধীনে আসতে পারে এবং আপনার সাথে ঝগড়া করতে পারে। ব্যবসায়ের অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে।
মীন
ব্যয় বাড়তে পারে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা অর্থ সম্পর্কিত মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারেন। প্রেমের জীবনের দিক থেকে দিনটি ভাল হতে চলেছে। বেশি অবসর সময়ের কারণে, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন। আর্থিকভাবে, দিনটি ওঠানামা করতে চলেছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More