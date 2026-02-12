Edit Profile
    13 February 2026 Rashifal: রাত পোহালেই 'ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ'! ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? রইল রাশিফল

    আগামিকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    Updated on: Feb 12, 2026 7:53 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। কেমন কাটবে শুক্রবার? আজই দেখে নিন আগামিকালের ভাগ্যফল। উল্লেখ্য, আগামিকাল দিনের নিরিখে পড়ছে 'ফ্রাইডে দ্য থার্টিন্থ'। এমন বিশেষ দিন কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    মেষ- ১৩ ফেব্রুয়ারি আপনার জন্য ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং প্রশংসিত হবে। এটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো দিন হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল হবে।

    বৃষ - ১৩ ফেব্রুয়ারি ক্যারিয়ার এবং আর্থিক জীবন স্বাভাবিক হবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং কিছু ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

    মিথুন - ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ প্রসারিত করবেন এবং ভাল মুনাফা অর্জন করবেন। আজ আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষত যত্ন নেওয়া উচিত। তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।

    কর্কট- ১৩ ফেব্রুয়ারি আপনার ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা উচিত। একই সময়ে, নিজেকে এবং ত্বককে সুস্থ রাখার জন্য, আপনার ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ফিটনেসের দিকে মনোযোগ দিন এবং স্ট্রেস থেকে দূরে থাকুন।

    সিংহ - ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনের শুরুটি ভাল হবে তবে শেষটি মাঝারি হবে। কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন না।

    কন্যা - ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি সন্তোষজনক দিন হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পদোন্নতি পেতে পারে এবং নতুন কাজের চাপ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনাকে আজ সিনিয়রদের সাথে সতর্ক থাকতে হবে, আপনি রাজনীতির শিকার হতে পারেন।

    তুলা রাশি - ১৩ ফেব্রুয়ারি আর্থিক পরিস্থিতি প্রত্যাশা মতোই হবে, তবে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় জিনিসগুলি নষ্ট করতে পারে এবং চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, চাপ এড়াতে স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন।

    বৃশ্চিক রাশি - ১৩ ফেব্রুয়ারি, ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আপনার স্ত্রীর সাথে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন কারণ বিচ্ছেদের পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে।

    ধনু রাশি- ১৩ ফেব্রুয়ারি আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হবে। হাইড্রেটেড থাকুন এবং স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন।

    মকর রাশি- ১৩ ফেব্রুয়ারি, আপনাকে আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অংশীদারিত্বে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, যা ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। বিকেলে আপনি কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন।

    কুম্ভ - ১৩ ফেব্রুয়ারি অহংকারী না হওয়ার চেষ্টা করুন এবং পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন, এমনকি যদি তারা আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে আসে। ব্যবসায়ের উন্নতি হবে, তাই আপনি ভাল লাভের আশা করতে পারেন।

    মীন - অর্থ এবং অর্থের দিক থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি একটি ভাল দিন হবে। আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কিছু নতুন দক্ষতা শেখার জন্য বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল দিন হবে। দুপুরের পরে, কর্মজীবী ব্যক্তিরা অগ্রগতি এবং সুবিধা দেখতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

