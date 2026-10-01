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2 October 2026 dainik rashifal: আগামিকাল শুক্রবার কেমন কাটবে! ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল

রাত পোহালেই ২ অক্টোবর ২০২৬। কেমন কাটবে শুক্রবার, দেখে নিন।

Published on: Oct 1, 2026, 18:00:29 IST
By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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আগামীকাল শুক্রবার, ২ অক্টোবর। হিন্দু ধর্মে, দেবী লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য এই দিনটিকে বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে শুক্রবার সকালে মা লক্ষ্মীর পূজা করে তাদের দিন শুরু করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। ২ অক্টোবর পালিত হয় গান্ধিজীর জন্ম জয়ন্তী। এই বিশেষ দিনটি আপনার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

রাশিফল আজ: 2 অক্টোবর আপনার দিনটি কেমন থাকবে, 12 টি রাশির অবস্থা পড়ুন
রাশিফল আজ: 2 অক্টোবর আপনার দিনটি কেমন থাকবে, 12 টি রাশির অবস্থা পড়ুন

মেষ- পরিবারে কিছু ঝগড়া হতে পারে, তবে জমি, বাড়ি বা গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আপনি প্রেম এবং সন্তান থেকে সুখ পাবেন। ব্যবসায়েও লাভ হবে। কেবল গার্হস্থ্য চাপ এড়ানোর চেষ্টা করুন। একটি হলুদ জিনিস দান করুন।

বৃষ- আপনার বীরত্ব ফল বয়ে আনবে। আপনি কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। ব্যবসায়ের পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি পরিবার এবং প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। ভালবাসা এবং সন্তান পাবেন। সমর্থন। হলুদ জিনিস দান করুন।

মিথুন- আপনি গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। জ্ঞান এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হতে পারে, তাই যত্ন নিন। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে উন্নতি হবে। ব্যবসায়েও লাভের লক্ষণ রয়েছে। ভগবান শিবের জলভিষেক করুন।

কর্কট- মন কিছুটা বিরক্ত এবং অস্থির হতে পারে। ব্যয় বাড়তে পারে। অযথা চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। তবে প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা সম্পর্কিত পরিস্থিতি ভাল থাকবে। মা কালীকে প্রণাম করতে থাকুন।

সিংহ - আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। পুরানো কাজ থেকেও অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আপনি ভালবাসা এবং সন্তান থেকে সুখ পাবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। সবুজ জিনিসগুলি কাছাকাছি রাখুন।

কন্যা- ব্যবসায়ের পরিস্থিতি ভাল থাকবে। আপনি সরকারী কাজে সাফল্য পেতে পারেন। আদালতের মামলায় জয়ের লক্ষণ রয়েছে। স্বাস্থ্য, ভালবাসা এবং ব্যবসা সবই ভাল থাকবে। লাল জিনিস দান করুন।

তুলা - কিছুটা সাবধানে হাঁটার প্রয়োজন রয়েছে। পরিস্থিতি আপনার পক্ষে নেই। কোনও ধরণের ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি অপ্রয়োজনীয় বিরোধ বা ঝামেলায় জড়াতে পারেন। প্রেম এবং সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। ব্যবসা ভাল থাকবে, তবে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হলুদ জিনিস দান করুন।

বৃশ্চিক - ভাগ্য আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। চাকরি এবং ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কাজটি আটকে ছিল তা গতি পাবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হবে। প্রেম এবং সন্তানের দিকও শক্তিশালী হবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, দিনটি শুভ হবে। আপনার সাথে হলুদ জিনিস রাখুন।

ধনু - আর্থিক লাভের ভাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। পরিবারে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত জিনিসগুলি আপনার পক্ষে থাকবে। ব্যবসায়ও লাভবান হবে। আপনার সাথে লাল জিনিস রাখুন।

মকর - মনের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে জীবনে জিনিসগুলি পাওয়া যাবে। আপনি প্রেম এবং সন্তানদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বোধ করতে পারেন। ব্যবসা ভাল হবে। লাল জিনিসগুলি কাছাকাছি রাখুন।

কুম্ভ- আর্থিক লাভের ভাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। পরিবারে সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত জিনিসগুলি আপনার পক্ষে থাকবে। ব্যবসায়ও লাভের সুযোগ থাকবে। আপনার সাথে লাল জিনিস রাখুন।

মীন - শিক্ষার্থী এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি ভাল। লেখক, কবি এবং শিল্পীরা সাফল্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে আবেগে ভাসে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রেম এবং সন্তানের দিক কিছুটা দুর্বল হতে পারে। ব্যবসা ভাল হবে। কাছাকাছি একটি হলুদ জিনিস রাখুন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/2 October 2026 Dainik Rashifal: আগামিকাল শুক্রবার কেমন কাটবে! ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল

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