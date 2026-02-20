Edit Profile
    21 February 2026 Horoscope: মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে আগামিকাল? ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন কাটবে মেষ থেকে মীন ১২ রাশির? রইল রাশিফল।

    Published on: Feb 20, 2026 5:16 PM IST
    By Sritama Mitra, Kolkata
    রাত পোহালেই শনিবার। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শনিবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফল আপনার জন্য কোন বার্তা দিচ্ছে, তা দেখে নিন।

    গতকালের রাশিফল: কেমন হবে 21 ফেব্রুয়ারি আপনার জন্য? মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত পরিস্থিতি পড়ুন
    গতকালের রাশিফল: কেমন হবে 21 ফেব্রুয়ারি আপনার জন্য? মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত পরিস্থিতি পড়ুন

    মেষ রাশি - আপনার মন কিছুটা অস্থির হতে পারে। ব্যয় হঠাৎ করে বাড়তে পারে, যা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। আপনাকে এমন কিছু কাজ করতে হতে পারে যা আপনার পছন্দ নয়, তবে আপনাকে বাধ্যবাধকতার অধীনে তা করতে হবে। যাত্রা প্রস্তুত করা হচ্ছে, তবে যাত্রা ক্লান্তিকর হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য ও সন্তানদের আচরণের দিকে নজর দিতে হবে। প্রেমের জীবনে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই সাবধানে কথা বলুন। কাজে ধৈর্য ধরুন, তাড়াহুড়ো ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে মানসিক ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে।

    বৃষ রাশি - অর্থের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন হতে পারে। হঠাৎ করে টাকা আসার আনন্দ হবে, তবে একই গতিতে ব্যয়ও পাস করা যেতে পারে। যেকোনো খবর বা মেসেজ নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে, তাই চেক ও টেস্ট না করে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। চাকরি এবং ব্যবসায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে, তবে আদালত বা বিরোধ থেকে দূরে থাকা ভাল হবে। প্রেমের জীবনে সময় দিন, আপনি যদি আপনার সঙ্গীর সাথে খোলাখুলি কথা বলেন তবে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। ভ্রমণ থেকে বিশেষ কোনো সুবিধা নেই, প্রয়োজন না হলে স্থগিত করুন।

    মিথুন-স্বাস্থ্য কিছুটা শিথিল হতে পারে। ক্লান্তি, ঘুমের অভাব বা মাথাব্যথা বিরক্তিকর হতে পারে। প্রেমের জীবনে অনৈক্য থাকতে পারে, তাই রাগে কিছু বলবেন না। বাচ্চাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার, অন্যথায় তারা আপনার কথাগুলি উপেক্ষা করতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় নতুন কাজ শুরু করবেন না। যে কাজ চলছে সেদিকে মনোযোগ দিন। আদালত বা ঝগড়া থেকে দূরে থাকুন। ধৈর্য ধরে কাজ করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে।

    কর্কট

    স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রেম জীবন ও সন্তান সম্পর্কিত সুসংবাদ পাওয়া যাবে, যা মনকে হালকা রাখবে। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে, তবে সরকারি চাকরি বা কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। যদি কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয় তবে এটি একটি সমস্যা হতে পারে। পরিবারের কোনও বিষয়ে আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হতে পারে। ধৈর্য ধরুন এবং শান্তভাবে কথা বলুন, বিষয়গুলি আপনার পক্ষে ঘুরে যেতে পারে।

    সিংহ রাশি

    আপনি পেটের সমস্যা বা দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন। আঘাত বা পিছলে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি থাকবে। প্রেম জীবন এবং সন্তানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি ভাল থাকবে। কাজের সিদ্ধান্তগুলি সঠিক পথে যাবে। আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটান, সম্পর্ক দৃঢ় হবে। স্বাস্থ্যকে হালকাভাবে নেবেন না, খাবারের দিকে মনোযোগ দিন।

    কন্যা

    আপনি আপনার আচরণে কঠোরতা দেখতে পারেন। রক্তচাপ বা মুখের সমস্যা হতে পারে। রাগ ও অশ্লীল ভাষা এড়িয়ে চলুন। টাকা আসবে, কিন্তু তা নিরাপদে রাখতে হবে। আপাতত নতুন বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। কাজ ঠিক থাকবে, তবে নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না।

    তুলা

    বিবাহিত জীবনে সম্পর্কের তিক্ত অবনতি হতে পারে। অযাচিত সন্দেহ বা ভুল বোঝাবুঝি দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে। স্বাস্থ্য মাঝারি থাকবে। অফিস বা রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। স্বীকৃতি এবং প্রভাব পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের সাথে বিচক্ষণতার সাথে আচরণ করুন, অন্যথায় অপমানের ভয় রয়েছে। আপনি যদি শান্তভাবে কাজ করেন তবে আপনি ক্ষতি এড়াতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    অস্থিরতা এবং বিভ্রান্তি থাকতে পারে। ব্যয় বেশি হবে, যার কারণে মন বিচলিত হবে। অনুমানমূলক বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন। এই মুহুর্তে, পরিস্থিতি কিছুটা ভারী বলে মনে হলেও কিছুক্ষণ পরে পরিস্থিতি সমাধান হয়ে যাবে। আপনি যদি ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে কাজ করেন তবে আপনি ক্ষতি এড়াতে পারেন।

    ধনু

    রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। পায়ে ব্যথা বা আঘাতের সম্ভাবনা থাকে। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে। প্রেম জীবন এবং সন্তানের সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি স্বাভাবিক থাকবে। পড়াশোনা এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এটি একটি ভাল দিন। আজ একটি বড় সিদ্ধান্ত স্থগিত করা ভাল, একটি সংবেদনশীল সিদ্ধান্তের জন্য পরে অনুশোচনা করা যেতে পারে।

    মকর

    শিশুদের স্বাস্থ্য বা পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। প্রেম জীবনে অনৈক্য দেখা দিতে পারে। মানসিক চাপ বেশি থাকবে, যদিও শরীর সুস্থ থাকবে। বাড়ির পরিবেশ কিছুটা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। সম্পত্তি বা যানবাহন সম্পর্কিত কাজ করা হবে, তবে বাধা সহ।

    কুম্ভ

    স্বাস্থ্য দুর্বল হতে পারে। নাক, কান বা গলা সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। ভাইবোনদের নিয়ে মন বিরক্ত হবে। আবেগে ভেসে গিয়ে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রেম জীবন এবং সন্তানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি ভাল থাকবে। ব্যবসায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। নিজের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং বিশ্রামও গুরুত্বপূর্ণ।

    মীন রাশি

    ব্যয় বাড়বে। আপনি মাথাব্যথা, চোখের জ্বালা বা নার্ভাসনেস অনুভব করতে পারেন। প্রেম জীবন এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সমস্যা দেখা দেবে। ভয় বা অস্থিরতা মনে থেকে যেতে পারে। নিজের যত্ন নিন, তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আস্তে আস্তে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/21 February 2026 Horoscope: মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে আগামিকাল? ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল রইল

