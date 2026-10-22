Tomorrow 22 October 2026 dainik Rashifal: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল

Tomorrow 22 October 2026 dainik Rashifal: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল
আগামিকাল ২২ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
অক্টোবর ২২ বৃহস্পতিবার, ২০২৬। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করার একটি আচার রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২২ অক্টোবর, ২০২৬ কেমন কাটবে, দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
মেষ
দিনটি রোমান্টিক সংযোগ, মজা এবং অ্যাডভেঞ্চারে পূর্ণ হবে। মনে রাখবেন যে আপনি চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
বৃষ
পেশাগতভাবে, আপনি সমস্ত নির্ধারিত কাজে সফল হবেন। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আজ ইতিবাচক থাকবে। আপনার পেশাগত সাফল্য শীঘ্রই ম্যানেজমেন্ট দ্বারা স্বীকৃত হবে।
মিথুন
সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান এবং সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জ অধ্যবসায়ের সাথে মোকাবেলা করতে পছন্দ করুন। আর্থিক অবস্থা ইতিবাচক। স্বাস্থ্যও ভাল। আপনার প্রেমের জীবনকে দুর্দান্ত করে তুলতে শান্ত থাকুন।
কর্কট
আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। আপনার আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দিন। প্রেম এবং কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীল সুযোগের সন্ধান করুন।
সিংহ
সম্পর্ক ঘিরে সমস্যার সমাধান করুন। কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল থাকার জন্য প্রতিটি পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আর্থিক অবস্থা বজায় রাখুন। অফিসে উত্পাদনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করুন।
কন্যা
আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার প্রেমের জীবনে সমস্যাগুলি কাটিয়ে আরও ভাল দিন কাটান। অফিসে আপনার সময়সূচী খুব ব্যস্ত থাকবে।
তুলা
আপনার ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। মনে রাখবেন যে আপনি অফিসে ভাল, উত্পাদনশীল ফলাফল পেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। চাকরিতে চাপ কাটিয়ে উঠুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি আর্থিক প্রয়োজনীয়তাগুলি সাবধানতার সাথে পূরণ করেছেন।
বৃশ্চিক
পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করুন। আপনার প্রেম জীবন চালিয়ে যান। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।
ধনু
সম্পর্কের সুখের মুহূর্তগুলি উপভোগ করুন। আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। কাজের সময়সূচী ব্যস্ত থাকবে। আর্থিকভাবে আপনি ভাল করবেন। স্বাস্থ্যের জন্য আরও মনোযোগ প্রয়োজন।
মকর
আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। আজ ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় বিষয়েই সুখ খুঁজে পাওয়ার সুযোগের সুবিধা নিন। নিরাপদ জন্য সাবধানতার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
কুম্ভ
সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকবে। সেরা ফলাফল পেতে কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সুখের মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। পেশাদার ভ্রমণ সফল হবে, সমৃদ্ধি থাকবে।
মীন
ব্যক্তিগত এবং পেশাদার ক্ষেত্রে বিকাশের একটি চক্রে প্রবেশ করবে। আপনি সংযোগ, ক্যারিয়ারের গতি এবং বুদ্ধিমান অর্থের পছন্দ পাবেন। ব্যায়াম এবং বিশ্রামের দিকে মনোনিবেশ করা শক্তি উচ্চ রাখবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More