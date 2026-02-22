Tomorrow 23 February 2026 Horoscope: আগামিকাল কেমন কাটবে? মেষ থেকে মীনের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

Tomorrow 23 February 2026 Horoscope: আগামিকাল কেমন কাটবে? মেষ থেকে মীনের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
আগামিকাল সোমবার কেমন কাটবে আপনার? ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। আগামিকাল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ
আপনার মন একটু বিক্ষিপ্ত হতে পারে। ছোট ছোট কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হতে পারে এবং আপনার মেজাজ ঘন ঘন পরিবর্তন হতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যয় হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন।
বৃষ
বাড়ির কেউ বিরক্ত বোধ করতে পারে, তবে সেগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নেবেন না। আপনার প্রেমের জীবনে, মনোযোগ সহকারে শোনা ঝগড়া এড়াতে সাহায্য করতে পারে। কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না; ধীরে ধীরে কাজ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। আপনার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, শুধু পর্যাপ্ত ঘুম পান।
মিথুন
আপনি অর্থের বিষয়ে বেশি চিন্তা করবেন। আপনি অপ্রত্যাশিত অর্থ পেতে পারেন, কিন্তু তা স্থায়ী হবে না। বন্ধু বা আত্মীয়ের কথা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস করবেন না, প্রথমে সত্যটি খুঁজে বের করুন। কর্মক্ষেত্রে কাজ স্বাভাবিকভাবে চলবে, চাপ কম থাকবে। আপনার প্রেমের জীবনে আপনি কিছুটা দূরে থাকতে পারেন; নিজে উদ্যোগ নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে দীর্ঘ ভ্রমণ স্থগিত রাখুন।
কর্কট
আপনি আরও ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। ঘুমের অভাব বিরক্তির কারণ হতে পারে। বাড়িতে তর্ক হতে পারে, তাই আপনার কথার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আপনার প্রেমের জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে, তাই স্পষ্টভাবে কথা বলুন। আপনার বর্তমান কাজ বা চাকরিতে মনোযোগ দিন। এখনই নতুন প্রকল্প শুরু করা এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।
সিংহ
আপনার মেজাজ একটু হালকা থাকবে। আপনার পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে, তবে আপনার ঊর্ধ্বতনদের সাথে কথা বলার সময় সাবধান থাকুন। আপনার অতীতের কোনও বিষয় স্পষ্ট করতে হতে পারে। আপনার প্রেমের জীবনে আপনি নিজের সম্পর্কের অনুভূতি অনুভব করবেন। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, কেবল আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি সতর্ক থাকুন।
কন্যা
আপনি অলস বা দুর্বল বোধ করতে পারেন। বাইরে বেরোনোর সময় সাবধান থাকুন; পিছলে যাওয়ার বা ছোটখাটো আঘাতের ঝুঁকি রয়েছে। কাজের সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে কাজ করতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। প্রেমের সময় ভালো কাটবে; একসাথে বসে কথা বলা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। পেটের সমস্যা এড়াতে হালকা খাবার খান।
তুলা
আপনার সন্তান বা পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কোনও বিষয় নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ কিছুটা ভারী লাগতে পারে। কাজের সাথে সম্পর্কিত কোনও বিষয় আটকে যেতে পারে। সম্পত্তি বা গাড়ি সম্পর্কিত বিষয়গুলি এগিয়ে যাবে, তবে এতে সময় লাগবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। নিজেকে শান্ত রাখুন; অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা আপনার মনকে ভারী করে তুলতে পারে।
বৃশ্চিক
আপনার কথাবার্তা কঠোর হতে পারে। রাগী মন্তব্য সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, তবে সঞ্চয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আপনি নতুন বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ হতে পারেন, তবে আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, উচ্চ রক্তচাপ বা মুখের সমস্যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।
ধনু
আপনার গলা, নাক বা কানের সমস্যা হতে পারে। আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার ভাইবোনদের নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন আসবে না। আপনার প্রেম জীবন ঠিক থাকবে এবং আপনার সন্তানদের সম্পর্কে ইতিবাচক কিছু শুনতে পারেন। আবেগের বশে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না।
মকর
ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামত গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হতে পারে। জনসাধারণের সাথে লেনদেন বা রাজনীতির সাথে জড়িতরা দিনটিকে অনুকূল মনে করতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের সাথে আপনার যোগাযোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বজায় রাখুন। আপনার স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, তবে আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন।
কুম্ভ
আপনার অস্বস্তি হতে পারে। খরচ প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হতে পারে, যা উত্তেজনার কারণ হতে পারে। টাকা ধার দেওয়া বা ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ এড়িয়ে চলুন। আপনি কাজে অনীহা বোধ করতে পারেন, তবে দিনটি কোনওভাবে কেটে যাবে। আপনার প্রেমের জীবন কম চাপযুক্ত হতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন; ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।
মীন
আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পায়ে ব্যথা বা মচকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি ভালো; মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করা উপকারী হবে। প্রেম জীবন স্বাভাবিক থাকবে। আপনার হয়তো কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইচ্ছা হতে পারে, তবে আজ তা স্থগিত রাখাই ভালো। আবেগপ্রবণ আচরণ এড়িয়ে চলুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )