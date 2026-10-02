Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল।
আগামিকাল, ৩ অক্টোবর, ২০২৬ পড়ছে শনিবার। এই শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল জ্যোতিষমতে।
মেষ - দিনটি ইতিবাচক হবে। আর্থিক বিষয়ে লাভ হবে। আবেগ সম্পর্কের গভীর থাকবে, তবে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। বিশেষত খাবারে ভারসাম্য প্রয়োজন। সন্ধ্যার সময় আরামদায়ক হবে।
বৃষ - আবেগ গভীর হবে। মন কোনও পুরানো সম্পর্ক বা স্মৃতি দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে, তবে কাজের যত্ন নিন। অফিস বা ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই দেখা যাবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ পাওয়া যেতে পারে।
মিথুন - দিনটি কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যস্ততায় পূর্ণ হবে, তবে ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে ভাল হবে। টিমওয়ার্ক সম্পর্কিত কাজে সাফল্য আসবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারেন যিনি মনকে হালকা করবেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আজ নিজেকে কিছুটা সময় দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সঙ্গীত, পড়াশোনা বা শান্তিতে সময় ব্যয় করা মানসিক বিশ্রাম দেবে।
কর্কট - ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। যারা বিদেশ বা কোনও বড় পরীক্ষার সাথে যুক্ত তাদের সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। পারিবারিক জীবন ভাল থাকবে। পুরানো বিরোধের অবসান হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। ধ্যান এবং ধ্যান মনকে শান্ত রাখবে।
সিংহ- ক্যারিয়ারে অগ্রগতির প্রবল লক্ষণ রয়েছে। আপনি বসের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রমের জোরে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। পরিবার এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে ঘুমের অভাব প্রভাব ফেলতে পারে। সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখুন।
কন্যা- কাজে ভারসাম্য থাকবে, তবে সহকর্মীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। প্রেমের জীবনে বোঝাপড়া এবং সংবেদনশীলতা বাড়বে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে, তবে ঘুমের যত্ন নিন। যারা শিক্ষার্থী তাদের জন্য পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে।
তুলা - বন্ধু এবং সহকর্মীদের সাথে সংযোগ দৃঢ় হবে। আজ নেটওয়ার্কিং এবং নতুন সুযোগের দিন। যারা মিডিয়া, জনসংযোগ বা ভ্রমণের সাথে যুক্ত তারা উপকার পাবেন। প্রেম জীবন স্থিতিশীল থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কেবল তাড়াহুড়ো করে কোনও পদক্ষেপ নেবেন না।
বৃশ্চিক - দিনটি দায়িত্বে পূর্ণ হবে, তবে মনে আত্মবিশ্বাস থাকবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্পর্কের প্রতি সত্য এবং বিশ্বাস বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে চাপ থেকে দূরে থাকুন। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।
ধনু - সূর্যের প্রভাব আপনাকে আত্মবিশ্বাসী রাখে। আজ একটি বড় সিদ্ধান্তের দিন। আপনি ব্যবসা বা ক্যারিয়ার সম্পর্কিত একটি নতুন দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। প্রেমের জীবনে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা উপকারী প্রমাণিত হবে।
মকর - কাজের পাশাপাশি আপনাকে সম্পর্কের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। আপনি অফিসে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমে বস বা সিনিয়র মুগ্ধ হবেন। প্রেমের যে কোনও পুরানো ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যে পেট বা হজম সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে, সতর্ক থাকুন।
কুম্ভ - দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে। কিছু অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার এটি সঠিক সময়। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম এবং স্নেহ বাড়বে। পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যস্ততা বাড়বে, তবে সবকিছু ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আত্মবিশ্লেষণ বা ধ্যানের জন্য সন্ধ্যার সময়টি ভাল।
মীন - দিনটি আর্থিকভাবে লাভজনক হবে। আপনি বিনিয়োগ বা কোনও পুরানো চুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনি অফিসে সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম হবে। সম্পর্কের স্বচ্ছতা বাড়বে। যারা শিল্প, মিডিয়া বা ডিজাইনের সাথে যুক্ত তাদের জন্য দিনটি সৃজনশীলতায় পূর্ণ হবে। সন্ধ্যার সময় বিনোদন এবং সুখ বয়ে আনবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More