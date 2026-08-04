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    আগামিকাল ৫ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল, মেষ থেকে মীনে কারা লাকি!

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। ০৫ আগস্ট, ২০২৬ এর রাশিফল রইল।

    Published on: Aug 4, 2026, 18:00:50 IST
    By Sritama Mitra
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    ৫ আগস্ট, ২০২৬ হল বুধবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার গণপতি বাপ্পার পূজা করলে সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ে। কেমন কাটবে, আগামিকাল, দেখে নিন রাশিফলে।

    আগামিকাল ৫ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল, মেষ থেকে মীনে কারা লাকি!
    আগামিকাল ৫ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল, মেষ থেকে মীনে কারা লাকি!

    মেষ

    আপনি যদি সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে আপনার সঙ্গীর সাথে শান্ত, ভাল সময় কাটানো আপনার বন্ধনকে আরও গভীর করবে। কর্মজীবন স্থিতিশীল এবং ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার ব্যয়ের অভ্যাস প্রতিফলিত করার এবং সঞ্চয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়।

    বৃষ

    আপনার ক্যারিয়ারকে শক্তিশালী করতে পারে এবং ছোট জয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারে। ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা রাখুন এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। পরিষ্কার উদ্দেশ্য এবং আপনার অনুভূতিকে সম্মান করুন।

    মিথুন

    জাতক-জাতিকারা ধারণা ভাগ করে নিতে এবং হালকা কাজের পরিকল্পনা করতে পেরে খুশি হবেন। আপনি মজা করতে পারেন এবং কাজটি সহজেই করতে পারেন। ছোটখাটো জিনিস মনকে খুশি করে।

    কর্কট
    দিনটি অর্থ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে। আপনি আত্মবিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের সাথে আজকের সুযোগগুলি অনুসরণ করবেন। আপনার শরীরের সংকেতগুলি চিনুন।

    সিংহ

    ফোকাস করার জন্য কোনও জায়গা বেছে নেওয়ার আগে চিন্তা করুন। ভালো কথাগুলো আপনার মেজাজকে প্রফুল্ল করে তোলে। আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে কাজগুলি সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। সহজ পরিকল্পনা শান্তি নিয়ে আসে।

    কন্যা

    একটি শান্ত মনোভাব আপনাকে সহজেই ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে এবং সারা দিন চাপ কম রাখতে সহায়তা করবে। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করতে, উত্তেজিত লোকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে বা আপনার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে উত্তেজিত বোধ করতে পারেন।

    তুলা

    জাতক-জাতিকারা পরিকল্পনা করার প্রয়োজন বোধ করবেন। আপনি ধৈর্য এবং সংগঠিত হয়ে ছোট ছোট চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে পারেন। কাজের প্রতি আপনার ফোকাস আপনাকে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করবে।

    বৃশ্চিক

    শেষ করা বা নতুন শুরু করা যাই হোক না কেন, আপনার পদ্ধতিটি সবকিছু সঠিকভাবে চলতে সহায়তা করে। নিজেকে বিশ্বাস করুন এবং আপনার চারপাশের শান্তিপূর্ণ শক্তি উপভোগ করুন।

    ধনু

    দিনটি উপভোগ করবেন। আপনি মুলতুবি সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করতে পারে এবং আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারে।

    মকর

    দিনটি উত্তেজনা, শেখা, হাসি এবং নতুন অভিজ্ঞতা উপভোগ করার সাথে শুরু হবে। আজকের দিনটি মকর রাশির অধিবাসীদের জন্য আনন্দ এবং আবিষ্কারের অনুভূতি নিয়ে আসে। আপনি আপনার চারপাশের লোকদের উপর একটি ইতিবাচক ছাপ ফেলবেন।

    কুম্ভ

    আপনার ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে শান্তি আনতে পারে। খোলা মন রাখুন। কুম্ভ রাশি শক্তির উত্থান দেখতে পাবে, যা আপনাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে। আপনি লুকানো প্রতিভা উন্মোচন করতে পারেন।

    মীন

    আবেগগুলি ভারসাম্যপূর্ণ হবে, যা আপনাকে পরিস্থিতিটি পরিষ্কারভাবে দেখতে সহায়তা করে। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয় কারণ আপনি আরও ধৈর্যশীল এবং বোঝাপড়া হয়ে উঠছেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ৫ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল, মেষ থেকে মীনে কারা লাকি!

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